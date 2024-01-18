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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Омские предприятия выделили спецтехнику для очистки городских улиц от снега

Стало известно, какие омские предприятия помогают в уборке снега с городских дорог

18 января 2024, 12:14
Фото: Администрация Омска

Омские предприятия выделили спецтехнику для очистки городских улиц от снега

В борьбе с обилием снега помогают АО «Омскводоканал» и ГК «Стройбетон».

Так как в омском управлении дорожного хозяйства и благоустройства все еще сохраняется острый дефицит кадров и спецтехники для вывоза снега, некоторые предприятия безвозмездно или по договору помогают дорожным службам приводить городские улицы в порядок.

В администрации Омска рассказали, что в течение дня на дорогах задействовалось 42 единицы привлеченной техники: 9 грейдеров, 30 самосвалов и другие спецмашины. Кроме того, грейдер «Стройбетона» расчищал от снега дорогу в поселке Большие поля, сегодня срезал наледь и ликвидировал снежные валы на дороге в поселок Омский, а бульдозер «Омскводоканала» работал в Новоалександровке.

Фото: Администрация Омска
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#Снег#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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