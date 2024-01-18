Стало известно, какие омские предприятия помогают в уборке снега с городских дорог

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Так как в омском управлении дорожного хозяйства и благоустройства все еще сохраняется острый дефицит кадров и спецтехники для вывоза снега, некоторые предприятия безвозмездно или по договору помогают дорожным службам приводить городские улицы в порядок.
В администрации Омска рассказали, что в течение дня на дорогах задействовалось 42 единицы привлеченной техники: 9 грейдеров, 30 самосвалов и другие спецмашины. Кроме того, грейдер «Стройбетона» расчищал от снега дорогу в поселке Большие поля, сегодня срезал наледь и ликвидировал снежные валы на дороге в поселок Омский, а бульдозер «Омскводоканала» работал в Новоалександровке.