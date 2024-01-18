«Терроризируют людей». Омичи пожаловались на бездомных собак во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Жалоба появилась в городском паблике «Типичный Омск». Жители дома №52 на улице Птицефабрика рассказали, что в их дворе на постоянной останове гуляют бездомные собаки, что представляет опасность для прохожих.
«Жители Старой Московки, а конкретно, дома по ул. Птицефабрика, д. 52 жалуются на стаи бездомных псов, которые терроризируют людей. Глядя на видео понимаешь, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля», — написал автор поста.
На публикацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что для разрешения ситуации нужно обратиться в КТОС по месту жительства.
«Здравствуйте. Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. Для отлова животных без владельцев физическому лицу необходимо обратиться в КТОС по месту жительства», — сообщили в мэрии.