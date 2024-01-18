Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Иллюстрация

«Терроризируют людей». Омичи пожаловались на бездомных собак во дворе жилого дома

18 января 2024, 13:10
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Жители омской Московки пожаловались на бездомных собак во дворе жилого дома

Местные уверены, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

Жалоба появилась в городском паблике «Типичный Омск». Жители дома №52 на улице Птицефабрика рассказали, что в их дворе на постоянной останове гуляют бездомные собаки, что представляет опасность для прохожих.

«Жители Старой Московки, а конкретно, дома по ул. Птицефабрика, д. 52 жалуются на стаи бездомных псов, которые терроризируют людей. Глядя на видео понимаешь, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля», — написал автор поста.

На публикацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что для разрешения ситуации нужно обратиться в КТОС по месту жительства.

«Здравствуйте. Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. Для отлова животных без владельцев физическому лицу необходимо обратиться в КТОС по месту жительства», — сообщили в мэрии.
Фото: Скриншот паблика "Типичный Омск"
Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома
Узнать подробнее
Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Собака#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Сегодня, 07:20
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Сегодня, 03:56
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Вчера, 06:35
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
Сегодня, 07:42
Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи
Сегодня, 03:27
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
Сегодня, 06:27