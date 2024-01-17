Возить на свалки далеко. Вопрос со снегоплавильной станцией в Омске встал на паузу

Во время сегодняшней пресс-конференции по зимнему содержанию города глава омского УДХБ Галина Зурнаджан рассказала о проекте снегоплавильной станции. В марте прошлого года ее хотели установить в центре города — у «Триумфа». Прошло 10 месяцев, а о проекте больше ничего не было слышно.