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Возить на свалки далеко. Вопрос со снегоплавильной станцией в Омске встал на паузу

17 января 2024, 09:21
Фото: 1MI
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В Омске пока так и не выбрали место для установки снегоплавильной станции

Предпроектные работы завершились еще весной прошлого года.

Во время сегодняшней пресс-конференции по зимнему содержанию города глава омского УДХБ Галина Зурнаджан рассказала о проекте снегоплавильной станции. В марте прошлого года ее хотели установить в центре города — у «Триумфа». Прошло 10 месяцев, а о проекте больше ничего не было слышно.

«Я свои полномочия выполнила — предпроектное обследование, до него много территорий выбирали, примерно 17 мест, где можно поставить устройства снегоплавильных станций», — сообщила Зурнаджан.

Предпроектные работы завершились еще в апреле 2023 года, ими занималась компания «Альянс» из Казани. После этого документы передали в департамент строительства.

«Это, конечно, хорошее дело. Если считать экономическую составляющую проекта, ее, скорее всего, нет. Но установка снегоплавильной станции скажется на оперативности вывоза снега и сделает маленькое плечо нашей технике для поездок на снежные свалки», — добавила глава «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».

Сейчас работники УДХБ отвозят снег на шесть снежных свалок, и на это, по словам Зурнаджан, уходит много времени. Отметим, что пока сроки появления снегоплавильной станции не называются.

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#Общество#Снег#Омск#Зима#Уборка снега#Новости#УДХБ#Вывоз снега#Юлия Истомина#Снегоплавильная станция#Галина Зурнаджан
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