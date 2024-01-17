Возить на свалки далеко. Вопрос со снегоплавильной станцией в Омске встал на паузу

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Во время сегодняшней пресс-конференции по зимнему содержанию города глава омского УДХБ Галина Зурнаджан рассказала о проекте снегоплавильной станции. В марте прошлого года ее хотели установить в центре города — у «Триумфа». Прошло 10 месяцев, а о проекте больше ничего не было слышно.
«Я свои полномочия выполнила — предпроектное обследование, до него много территорий выбирали, примерно 17 мест, где можно поставить устройства снегоплавильных станций», — сообщила Зурнаджан.
Предпроектные работы завершились еще в апреле 2023 года, ими занималась компания «Альянс» из Казани. После этого документы передали в департамент строительства.
«Это, конечно, хорошее дело. Если считать экономическую составляющую проекта, ее, скорее всего, нет. Но установка снегоплавильной станции скажется на оперативности вывоза снега и сделает маленькое плечо нашей технике для поездок на снежные свалки», — добавила глава «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
Сейчас работники УДХБ отвозят снег на шесть снежных свалок, и на это, по словам Зурнаджан, уходит много времени. Отметим, что пока сроки появления снегоплавильной станции не называются.