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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Иллюстрация

Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома

17 января 2024, 12:57
Фото: Midjourney
Иллюстрация

На окраине Омска стая собак живет во дворе дома и гуляет по территории детсада

О соседстве с животными, которое длится уже около месяца, рассказали жители дома по улице Романенко в Чкаловском поселке.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Жители дома по адресу ул. Романенко, 10, соседствуют со стаей собак уже около месяца. По их словам, животные агрессивные и могут наброситься на людей. Кроме того, их видели и на территории детского сада, расположенного неподалеку.

«Ул. Романенко, 10. И так уже месяц. Они не уходят отсюда, никто их не кормит. В садик забегают, на людей бросаются. Постоянный вой, лай ребенок со школы боится ходить домой. Половина собак с приюта (с чипом) половина без», — рассказала местная жительница.

На видеозаписи, прикрепленной к посту, можно увидеть, как стая из семи собак окружила прохожего и начала следовать за ним.

Фото: Скриншот паблика «Омск Live»

Напомним, что недавно в Старом Кировске стая собак напала на 8-летнего школьника по дороге в учебное заведение. Они повалили мальчика на землю, прокусили синтепоновые штаны и школьные брюки. Ребенка спас сосед, который разогнал животных.

Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Собака#Отлов собак#Анастасия Баянова
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