Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Жители дома по адресу ул. Романенко, 10, соседствуют со стаей собак уже около месяца. По их словам, животные агрессивные и могут наброситься на людей. Кроме того, их видели и на территории детского сада, расположенного неподалеку.