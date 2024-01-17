Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Жители дома по адресу ул. Романенко, 10, соседствуют со стаей собак уже около месяца. По их словам, животные агрессивные и могут наброситься на людей. Кроме того, их видели и на территории детского сада, расположенного неподалеку.
«Ул. Романенко, 10. И так уже месяц. Они не уходят отсюда, никто их не кормит. В садик забегают, на людей бросаются. Постоянный вой, лай ребенок со школы боится ходить домой. Половина собак с приюта (с чипом) половина без», — рассказала местная жительница.
На видеозаписи, прикрепленной к посту, можно увидеть, как стая из семи собак окружила прохожего и начала следовать за ним.
Напомним, что недавно в Старом Кировске стая собак напала на 8-летнего школьника по дороге в учебное заведение. Они повалили мальчика на землю, прокусили синтепоновые штаны и школьные брюки. Ребенка спас сосед, который разогнал животных.