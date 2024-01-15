«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи

В мэрии сообщили, что в доме по ул. 50 лет Профсоюзов, 81, больше нет доступа к коммунальным услугам, так как внутридомовые сети настолько устарели, что их использование может привести к авариям и вреду для оставшихся жителей. По этой причине муниципальная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила ЧС в границах дома.