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Стало известно, что происходит в аварийном доме, где все еще живут омичи

«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи

15 января 2024, 11:11
Фото: 1MI

Стало известно, что происходит в аварийном доме, где все еще живут омичи

О состоянии жилых помещений и внутридомовых сетей рассказали в городской администрации.

В мэрии сообщили, что в доме по ул. 50 лет Профсоюзов, 81, больше нет доступа к коммунальным услугам, так как внутридомовые сети настолько устарели, что их использование может привести к авариям и вреду для оставшихся жителей. По этой причине муниципальная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила ЧС в границах дома.

Несмотря на то, что большинство жильцов покинули ветхое здание и уже получили новые квартиры в новостройке, в аварийном строении продолжают жить люди. В администрации отметили, что для них также подготовлены апартаменты со всеми удобствами, однако некоторые руководствуются личными соображениями и игнорируют очевидную опасность.

«По поручению мэра Омска Сергея Шелеста всем будет оказана помощь в переезде: с транспортом, погрузкой вещей и т. д. Все граждане, проживающие в доме, об этом проинформированы. Ситуация находится на личном контроле градоначальника, руководителей администрации Советского округа и профильного департамента», — рассказали в мэрии.

Так выглядят жилые помещения, уже готовые принять переселенцев из ветхого дома:

Фото: Администрация Омска

Напомним, что в начале января жильцы дома жаловались на отсутствие удобств, воду, заполнившую подвал и обледенелые лестницы.

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