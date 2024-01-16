Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Сегодня, 16 января, в аварийной пятиэтажке по улице 50 лет Профсоюзов, 81 будут отключать доступ ко всем коммунальным ресурсам. В доме введен режим чрезвычайной ситуации.
Соответствующее решение приняли из-за того, что внутридомовыми сетями пользоваться опасно, это угрожает жильцам. В воскресенье, 14 января, прокуратура, правоохранительные органы и представители местного самоуправления говорили с оставшимися жильцами пятиэтажки. Их в доме осталось 15 человек, в том числе пять — квартиросъемщики. Двое согласились покинуть здание, а остальные ответили отказом.
Вообще же, о незамедлительном расселении жильцов заговорили в июне прошлого года. Тогда суд обязывал мэрию заняться этим вопросом в срочном порядке. Из-за халатности должностных лиц было возбуждено уголовное дело, расследование которого идет до сих пор.
С октября дело двинулось с места, администрации города осталось найти жилье еще 12 людям, всего же в дома 98 квартир. Известно, что некоторые из оставшихся купили жилье в доме уже после того, как его признали аварийным.
«Поскольку от предлагаемых мэрией вариантов граждане отказываются, муниципалитет направил в суд исковые заявления об их принудительном выселении (дела находятся на рассмотрении)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Жильцам предлагают полностью отремонтированные теплые квартиры маневренного фонда города, но пока они не соглашаются. За техническим состоянием дома смотрит УК ООО «Авангард». За содержание жилья собственники заплатили за минувший год около 9 тыс рублей. Средства на ремонт дома не выделяли в значительной мере, поскольку здание нужно попросту сносить.