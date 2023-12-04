Утренние пробки, мороз без отопления и экстремальное похолодание. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Новость №1. На омских дорогах в утренний час пик образовались 7-балльные пробки
Сегодня в утренний час пик в Омске, по традиции, образовались 7-балльные пробки. Движение было затруднено практически на всех основных магистралях города, однако особенно долго пришлось ехать водителям, которые проложили маршрут по Красном Пути, проспекту Карла Маркса, улицам Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, 70 лет Октября, Конева и 3-й Енисейской. По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области произошли 3 дорожно-транспортных происшествия.
Новость №2. Жители Нефтяников в Омске остались без отопления в мороз
Сегодня в редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников. Они пожаловались на отключение отопления. Так, несколько домов на улицах Энтузиастов и Химиков остались без тепла в самый неподходящий момент, когда температура воздуха за окном начала стремительно снижаться. В городской администрации нам рассказали, что отключение произошло для предотвращения развития аварийной ситуации на водопроводе.
Новость №3. В МЧС омичей предупредили о скором похолодании до -43 градусов
Согласно предупреждению Обь-Иртышского УГМС, сильные осадки в виде снега и мокрого снега на территории Омской области ожидаются 5 и 6 декабря. Также в это время возможна метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с. В период 7 по 10 декабря синоптики обещают усиление морозов в ночные часы до -38…-43°. В связи с этим главное управление регионального МЧС порекомендовало омичам соблюдать простые правила, подробнее о которых в нашем материале.