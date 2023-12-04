Утренние пробки, мороз без отопления и экстремальное похолодание. Омск сегодня

Согласно предупреждению Обь-Иртышского УГМС, сильные осадки в виде снега и мокрого снега на территории Омской области ожидаются 5 и 6 декабря. Также в это время возможна метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с. В период 7 по 10 декабря синоптики обещают усиление морозов в ночные часы до -38…-43°. В связи с этим главное управление регионального МЧС порекомендовало омичам соблюдать простые правила, подробнее о которых в нашем материале.