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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

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Утренние пробки, мороз без отопления и экстремальное похолодание. Омск сегодня

4 декабря 2023, 14:52
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На омских дорогах в утренний час пик образовались 7-балльные пробки

Сегодня в утренний час пик в Омске, по традиции, образовались 7-балльные пробки. Движение было затруднено практически на всех основных магистралях города, однако особенно долго пришлось ехать водителям, которые проложили маршрут по Красном Пути, проспекту Карла Маркса, улицам Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, 70 лет Октября, Конева и 3-й Енисейской. По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области произошли 3 дорожно-транспортных происшествия.

«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
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Новость №2. Жители Нефтяников в Омске остались без отопления в мороз

Сегодня в редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников. Они пожаловались на отключение отопления. Так, несколько домов на улицах Энтузиастов и Химиков остались без тепла в самый неподходящий момент, когда температура воздуха за окном начала стремительно снижаться. В городской администрации нам рассказали, что отключение произошло для предотвращения развития аварийной ситуации на водопроводе.

В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
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Новость №3. В МЧС омичей предупредили о скором похолодании до -43 градусов

Согласно предупреждению Обь-Иртышского УГМС, сильные осадки в виде снега и мокрого снега на территории Омской области ожидаются 5 и 6 декабря. Также в это время возможна метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с. В период 7 по 10 декабря синоптики обещают усиление морозов в ночные часы до -38…-43°. В связи с этим главное управление регионального МЧС порекомендовало омичам соблюдать простые правила, подробнее о которых в нашем материале.

Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды
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