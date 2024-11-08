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Автомобиль

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Ноябрь
В Омске разбили стекло и подожгли автомобиль священника
Полиция Омска приступила к расследованию инцидента, связанного с поджогом машины священника на Космическом проспекте.
8 ноября, 08:42
Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана
1 ноября, 07:27
Октябрь
До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером
В Омске прокуратура завершила расследование уголовного дела, связанного с гибелью 84-летнего пешехода в результате ДТП.
31 октября, 05:50
Отделался «условкой». 16-летнему омичу вынесли приговор за сбитого во дворе школьника
22 октября, 07:31
Омичка приобрела бракованный Porsche Macan и отсудила за него 4,74 миллиона рублей
Пострадавшей вернули не только компенсацию за машину, но и выплатили приличную сумму неустойки.
22 октября, 04:18
«Избил мужа и разбил машину». Нашлись новые пострадавшие от рук омского подростка
21 октября, 07:51
Контрафакт течет рекой. Российский авторынок заполонили поддельные запчасти и масла
17 октября, 12:53
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль
14 октября, 06:32
Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье
13 октября, 14:21
Зима близко. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
7 октября, 06:30
Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
3 октября, 12:40
Сентябрь
Настоящий раритет. В Омске за 6 миллионов продают ретроавтомобиль Wanderer
В Омске на продажу выставлен настоящий раритет — кабриолет Wanderer W24, который начали производить в 30-х годах прошлого века.
24 сентября, 04:18
Омичи самовольно открыли въезд на Ватутина, оттащив блок вручную
В Омске на бульваре Архитекторов произошел инцидент, запечатленный на видео, где легковой автомобиль, используя трос, убирает бетонные блоки, преграждающие путь.
3 сентября, 05:49
Август
Раритетный советский кроссовер. В Омске за 2 млн продают 67-летний ГАЗ М-72
24 августа, 09:10
В Омской области для лучших аграриев закупят 16 автомобилей на 17 млн рублей
23 августа, 09:36
Виноват внушительный утильсбор. Подорожают ли осенью в России кредитные автомобили
21 августа, 09:25
Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша
18 августа, 05:08
Коррозии и плохая сварка: омич отсудил 247 тысяч рублей за некачественный ремонт авто
Мужчина нашел привлекательное объявление и доверился предпринимателю. Однако ремонт оказался совсем не таким, каким ожидал его увидеть заказчик.
13 августа, 04:50
Гибель омичей в Приморье, новые дома и ДТП с пони. Главные темы недели
Финал недели — лучшее время, чтобы подвести ее итоги. Ну, а для СМИ «итоговыми» являются самые значимые, интересные и «громкие» новости минувших семи дней: все они собраны в этом материале — дайджесте главных тем недели от Города55.
11 августа, 10:20

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