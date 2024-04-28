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иллюстрация

Счет открыт. Обновленные камеры на дорогах выявили больше 700 не пристегнутых омичей

28 апреля 2024, 04:27
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске оштрафовали более 700 водителей, проигнорировавших ремень безопасности

Пользуется водитель ремнем безопасности или нет — выявляет нейросеть.

Комплексы фиксации нарушений, появившиеся на прошлой неделе на двух перекрестках Омска, уже стали причиной получения «письма счастья» со штрафом за не пристегнутый ремень безопасности для более чем 700 омичей.

Эффективность камер, как сообщается, существенно возросла благодаря использованию нейросети — обновленное программное обеспечение позволяет выполнять полное «сканирование» всего потока машин в любом направлении. Однако пока таких камер только две: они установлены на пересечении 20-й Линии с улицей 10 лет Октября (Центральный округ города), а так же на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября.

Что примечательно, некоторые омичи уже обнаружили расхождения в статистике штрафов — по данным Telegram-канала «Омский форум», 16 апреля сообщалось о фиксации больше тысячи нарушений за один только день.

#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Улица#Штраф#Новости#Перекресток#Камеры
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