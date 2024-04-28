Счет открыт. Обновленные камеры на дорогах выявили больше 700 не пристегнутых омичей

Эффективность камер, как сообщается, существенно возросла благодаря использованию нейросети — обновленное программное обеспечение позволяет выполнять полное «сканирование» всего потока машин в любом направлении. Однако пока таких камер только две: они установлены на пересечении 20-й Линии с улицей 10 лет Октября (Центральный округ города), а так же на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября.