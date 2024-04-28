Счет открыт. Обновленные камеры на дорогах выявили больше 700 не пристегнутых омичей

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Комплексы фиксации нарушений, появившиеся на прошлой неделе на двух перекрестках Омска, уже стали причиной получения «письма счастья» со штрафом за не пристегнутый ремень безопасности для более чем 700 омичей.
Эффективность камер, как сообщается, существенно возросла благодаря использованию нейросети — обновленное программное обеспечение позволяет выполнять полное «сканирование» всего потока машин в любом направлении. Однако пока таких камер только две: они установлены на пересечении 20-й Линии с улицей 10 лет Октября (Центральный округ города), а так же на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября.
Что примечательно, некоторые омичи уже обнаружили расхождения в статистике штрафов — по данным Telegram-канала «Омский форум», 16 апреля сообщалось о фиксации больше тысячи нарушений за один только день.