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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 05:18

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В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз

4 декабря 2023, 05:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Нефтяников в Омске остались без отопления в мороз

В мэрии сообщили, что тепло должны восстановить к полудню понедельника.

В редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников с жалобой на отключение отопления. Несколько домов на улицах Энтузиастов и Химиков остались без тепла в самый неподходящий момент, когда температура воздуха за окном начала стремительно снижаться.

«В Нефтяниках порыв труб отопления, с 3 декабря в домах на Энтузиастов и Химиков нет отопления и горячей воды. Вчера вечером говорили, что все сделают до трех часов ночи, утром то, что в обед», — сообщили местные жители.

Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска.

«Для предотвращения развития аварийной ситуации в 20 часов 3 декабря выведен из работы трубопровод тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 61, с отключением 18 объектов» — рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что по плану тепло должно вернуться в дома местных жителей сегодня, 4 декабря, к 12 часам дня.

Ранее Город55 сообщал, что дома в Таре останутся без газа из-за аварии. Причины внезапных отключений кроются в падении рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз — Знаменское — Тара.

Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии
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#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Отопление#Авария#Горячая вода#Евгений Игишев#Коммунальная авария
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