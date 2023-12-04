В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников с жалобой на отключение отопления. Несколько домов на улицах Энтузиастов и Химиков остались без тепла в самый неподходящий момент, когда температура воздуха за окном начала стремительно снижаться.
«В Нефтяниках порыв труб отопления, с 3 декабря в домах на Энтузиастов и Химиков нет отопления и горячей воды. Вчера вечером говорили, что все сделают до трех часов ночи, утром то, что в обед», — сообщили местные жители.
Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска.
«Для предотвращения развития аварийной ситуации в 20 часов 3 декабря выведен из работы трубопровод тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 61, с отключением 18 объектов» — рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что по плану тепло должно вернуться в дома местных жителей сегодня, 4 декабря, к 12 часам дня.
Ранее Город55 сообщал, что дома в Таре останутся без газа из-за аварии. Причины внезапных отключений кроются в падении рабочего давления в межпоселковом газопроводе Тевриз — Знаменское — Тара.