Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка

Один из населенных пунктов Тарского района решили эвакуировать. Село Атирка, по словам главы Тарского района Евгения Лысакова, оказалось в зоне интенсивного подтопления. За сутки вода в реке Шиш поднялась на 99 см до 1074 см. До критической отметки осталось меньше метра. Под угрозой подтопления сейчас находятся 15 домов в Атирке.