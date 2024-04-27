Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Один из населенных пунктов Тарского района решили эвакуировать. Село Атирка, по словам главы Тарского района Евгения Лысакова, оказалось в зоне интенсивного подтопления. За сутки вода в реке Шиш поднялась на 99 см до 1074 см. До критической отметки осталось меньше метра. Под угрозой подтопления сейчас находятся 15 домов в Атирке.
«Началась эвакуация населения. Подготовлен пункт временного размещения. Ситуация находится на контроле», — сообщил Лысаков.
В селе Васисс, которое также расположено у реки Шиш, ситуация немного улучшилась. В местах, где паводок прошел, продолжают восстанавливать дороги и переправы через реки.
Напомним, Город55 ранее писал о затоплении одного из участков федеральной трассы Тюмень — Омск. Водителей пока просят отказаться от поездок по этой дороге.