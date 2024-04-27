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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Жителей села на севере Омской области эвакуируют из-за паводка

Поднялась на метр за сутки. На севере Омской области жителей эвакуируют из-за паводка

27 апреля 2024, 07:12
Фото: Телеграм-канал главы Тарского района Евгения Лысакова

Жителей села на севере Омской области эвакуируют из-за паводка

Уровень воды в реке Шиш возле села Атирка близок к критическому.

Один из населенных пунктов Тарского района решили эвакуировать. Село Атирка, по словам главы Тарского района Евгения Лысакова, оказалось в зоне интенсивного подтопления. За сутки вода в реке Шиш поднялась на 99 см до 1074 см. До критической отметки осталось меньше метра. Под угрозой подтопления сейчас находятся 15 домов в Атирке.

«Началась эвакуация населения. Подготовлен пункт временного размещения. Ситуация находится на контроле», — сообщил Лысаков.

В селе Васисс, которое также расположено у реки Шиш, ситуация немного улучшилась. В местах, где паводок прошел, продолжают восстанавливать дороги и переправы через реки.

Фото: Телеграм-канал главы Тарского района Евгения Лысакова

Напомним, Город55 ранее писал о затоплении одного из участков федеральной трассы Тюмень — Омск. Водителей пока просят отказаться от поездок по этой дороге.

Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Эвакуация#Паводок#Новости#Тарский район#Затопление
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