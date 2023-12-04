«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели

Сегодня, 4 декабря, в утренний час пик в Омске образовались 7-балльниые пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях города. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», плотный трафик на Красном Пути, проспекте Маркса, улицах Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской.