«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Сегодня, 4 декабря, в утренний час пик в Омске образовались 7-балльниые пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях города. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», плотный трафик на Красном Пути, проспекте Маркса, улицах Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской.
Омичи в навигационных сервисах оставляют сообщения о сложившейся дорожной ситуации.
«Терпения всем.»
«Зато скоро Джингл Беллс.»
По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Омской области произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, 4 человека получили травмы.
Ранее омское трамвайное депо пожаловалось на неудобную работу светофора на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. По словам сотрудников, водители стоят на светофорах больше 2 минут, из-за чего сбивается расписание.