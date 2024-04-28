В зоне риска. Омская область попала в прогноз пожароопасных локаций Авиалесоохраны

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Федеральная Авиалесоохрана уже готова приступить к борьбе с огнем — специалисты ведомства выяснили, где чаще всего по России возникают лесные пожары. Процент вероятности возгорания рассчитывали исходя из печальной статистики о горимости лесов и данных Гидрометцентра.
Как сообщается, на территории Омской области пик угрозы приходится на северные и центральные районы, кроме того огонь может прийти в регион и от соседей: Тюменской области (прогноз признает всю ее территорию пожароопасной) и с востока Томской области.
Отметим, что это только прогноз — он не гарантирует действительное появление пожара. Однако работа над тем, чтобы прогноз не стал реальностью уже ведется — с 20 апреля на территории Омской области действует особый противопожарный режим.