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В зоне риска. Омская область попала в прогноз пожароопасных локаций Авиалесоохраны

28 апреля 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омская область попала в список регионов с повышенным риском лесных пожаров

Специалисты ведомства сделали выводы из статистики возникновения пожаров.

Федеральная Авиалесоохрана уже готова приступить к борьбе с огнем — специалисты ведомства выяснили, где чаще всего по России возникают лесные пожары. Процент вероятности возгорания рассчитывали исходя из печальной статистики о горимости лесов и данных Гидрометцентра.

Как сообщается, на территории Омской области пик угрозы приходится на северные и центральные районы, кроме того огонь может прийти в регион и от соседей: Тюменской области (прогноз признает всю ее территорию пожароопасной) и с востока Томской области.

«Тепловая карта» рисков возникновения лесного пожара«Тепловая карта» рисков возникновения лесного пожара
«Тепловая карта» рисков возникновения лесного пожара
Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Отметим, что это только прогноз — он не гарантирует действительное появление пожара. Однако работа над тем, чтобы прогноз не стал реальностью уже ведется — с 20 апреля на территории Омской области действует особый противопожарный режим.

Хоценко поручил разработать проект особого противопожарного режима в Омской области
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#Статистика#Тюменская область#Новости#Гидрометцентр#Лесные пожары#Томская область#Прогноз#Противопожарный режим#Авиалесоохрана
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