Успеть за 1,5 года. В Омске ищут для подрядчика для капремонта бывшего роддома №5

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омске выделили 400,25 млн на капремонт пятиэтажного здания на Рождественского, 2, в котором до ликвидации располагался родильный дом №5. После капремонта сюда должен перебраться «Госпиталь для ветеранов войн», бюджетное учреждение и является заказчиком работ.
Проектная документация, подготовленная предпринимательницей из Ярославля, прошла госэкспертизу еще в конце января 2024 года, теперь ищут подрядчика, который реализует проект. Ремонт здания общей площадью около 5,5 тысячи кв. м продлится 1,5 года — до 1 декабря 2025 года.
Предусмотрено шесть этапов работы. На первом, согласно проектной документации, демонтируют крышу, инженерные системы на всех этажах и в подвале. Заявки от кандидатов принимают до 6 мая, итоги аукциона подведут 8 мая.
Напомним, что сейчас госпиталь для ветеранов войн находится в трехэтажном здании на Гагарина. В здание на Рождественского, как ранее выяснил Город55, госпиталь переедет не полностью. На Гагарина собираются оставить поликлинику. Вопрос по использованию освободившихся после переезда помещений в центре Омска обсудят позднее.