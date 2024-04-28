Успеть за 1,5 года. В Омске ищут для подрядчика для капремонта бывшего роддома №5

Напомним, что сейчас госпиталь для ветеранов войн находится в трехэтажном здании на Гагарина. В здание на Рождественского, как ранее выяснил Город55, госпиталь переедет не полностью. На Гагарина собираются оставить поликлинику. Вопрос по использованию освободившихся после переезда помещений в центре Омска обсудят позднее.