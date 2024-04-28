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Здание на Рождественского, 2

Успеть за 1,5 года. В Омске ищут для подрядчика для капремонта бывшего роддома №5

28 апреля 2024, 06:06
Фото: yandex.ru/maps
Здание на Рождественского, 2

Подрядчику готовы заплатить 400 млн за ремонт здания бывшего омского роддома №5

В пятиэтажное здание после ремонта переедет «Госпиталь для ветеранов войн».

В Омске выделили 400,25 млн на капремонт пятиэтажного здания на Рождественского, 2, в котором до ликвидации располагался родильный дом №5. После капремонта сюда должен перебраться «Госпиталь для ветеранов войн», бюджетное учреждение и является заказчиком работ.

Проектная документация, подготовленная предпринимательницей из Ярославля, прошла госэкспертизу еще в конце января 2024 года, теперь ищут подрядчика, который реализует проект. Ремонт здания общей площадью около 5,5 тысячи кв. м продлится 1,5 года — до 1 декабря 2025 года.

Предусмотрено шесть этапов работы. На первом, согласно проектной документации, демонтируют крышу, инженерные системы на всех этажах и в подвале. Заявки от кандидатов принимают до 6 мая, итоги аукциона подведут 8 мая.

Напомним, что сейчас госпиталь для ветеранов войн находится в трехэтажном здании на Гагарина. В здание на Рождественского, как ранее выяснил Город55, госпиталь переедет не полностью. На Гагарина собираются оставить поликлинику. Вопрос по использованию освободившихся после переезда помещений в центре Омска обсудят позднее.

Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
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#Юлия Истомина#Омск#Капремонт#Здравоохранение#Медицина#Подрядчик#Роддом#Новости#Госпиталь#Госпиталь для ветеранов войн
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