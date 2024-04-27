Стала известна дата открытия пляжей в Омске

Из официального письма за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что план работы был утвержден 2 апреля. До 20 мая будет создана комиссия по приемке муниципальных пляжей, а 1 июня планируется эти пляжи открыть. На них появятся спасательные посты и наблюдательные вышки, будут дежурить матросы-спасатели.