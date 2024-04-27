Стала известна дата открытия пляжей в Омске

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — отчет администрации о «безопасности на водных объектах» будущим летом.
Из официального письма за подписью мэра Омска Сергея Шелеста следует, что план работы был утвержден 2 апреля. До 20 мая будет создана комиссия по приемке муниципальных пляжей, а 1 июня планируется эти пляжи открыть. На них появятся спасательные посты и наблюдательные вышки, будут дежурить матросы-спасатели.
В последние годы пляжи открывают формально только для отдыха у воды: купаться в черте города нельзя из-за несоответствия речной воды санитарным нормам. В текущем году окончательное решение, по-видимому, еще не принято.
— В случае получения отрицательного заключения о качестве воды в 2024 году на всех муниципальных пляжах города Омска будут установлены информационные стенды и красные флаги, запрещающие купание, — говорится в письме. — Информация о запрете купания также будет доводиться до отдыхающих на пляжах посредством радиоточек.
Напомним: месяц назад мы писали о закупке омским УДХБ 110 знаков «Купаться запрещено». Бюджету это обошлось в 371 тысячу рублей.