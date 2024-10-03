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Ястребы

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Октябрь
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
Август
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»
19 августа, 03:02
Июнь
Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.
10 июня, 09:24
Май
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
29 мая, 04:34
Апрель
Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина
Сергей Звягин планирует привлечь игроков из МХЛ и ВХЛ на предсезонные сборы.
8 апреля, 09:50
Март
Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф
30 марта, 13:29
Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле
«Ястребы» обыграли «железнодорожников» — 3:2. Счет в четвертьфинальной серии стал равным, в субботу команды встретятся в решающем матче.
29 марта, 05:17
Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче
«Ястребы» отстают в раунде со счетом 2:3.
28 марта, 04:16
На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче
Счет в серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.
22 марта, 18:56
«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в четвертый раз. Рассказываем, где посмотреть
Игра начнется в 19:30 по московскому времени. «Ястребы» уступают в серии со счетом 1:2.
22 марта, 03:58
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
«Ястребы» уступают во втором раунде плей-офф со счетом 0:2.
20 марта, 04:04
Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба
Мальчику оказали помощь, после чего он вернулся на трибуну.
19 марта, 04:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
«Ястребы» проигрывают серии четвертьфинальных матчей со счетом 0:2. Следующие две игры команды проведут в Ярославле.
19 марта, 04:20
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф
За пять матчей с тольяттинской «Ладой» форвард забросил семь шайб.
13 марта, 14:11
Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина
Следующий раунд плей-офф «ястребы» сыграют с ярославским «Локомотивом».
13 марта, 04:17
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50

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