Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле

«Ястребы» обыграли «железнодорожников» — 3:2. Счет в четвертьфинальной серии стал равным, в субботу команды встретятся в решающем матче.