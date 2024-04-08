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Posted Вчера, 09:50

Published Вчера, 09:50

Modified Вчера, 10:01

Updated Вчера, 10:01

Главный тренер «Авангарда» рассказал о работе с Хартли, игроках и волнении

Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина

8 апреля 2024, 09:50
Фото: ХК Авангард

Главный тренер «Авангарда» рассказал о работе с Хартли, игроках и волнении

Сергей Звягин планирует привлечь игроков из МХЛ и ВХЛ на предсезонные сборы.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о своем назначении, предсезонной работе, и чему он научился у Боба Хартли. Интервью с наставником «ястребов» сегодня, 8 апреля, опубликовало издание «Чемпионат».

О назначении

Звягина утвердили на должность главного тренера 1 апреля. До этого, после отставки Кравца, он занимал пост с приставкой врио.

«Авангард» многое для меня сделал, и я чувствую ответственность, заходя на эту должность. Хоть это назначение случилось и после проигрыша, но такая позитивная атмосфера была после седьмой игры, после конца сезона, что меня это даже немного удивило.»

Сергей Звягин рассказал, что в настоящее время готовится к межсезонью, занимается вопросами комплектования тренерского штаба и команды.

О работе с Хартли

Ранее Звягин занимался в клубе игрой вратарей. Во время работы с Бобом Хартли он часто выступал в роли переводчика между главным тренером и хоккеистами.

«Когда проговариваешь все эти вещи, то у тебя все равно больше откладывается, чем если просто сидеть и слушать.»

Также тренер отметил, что он часто созванивается с Бобом Хартли, и тот поддерживает и дает советы. Звягин сообщил что он не думал о должности главного тренера, однако всегда подмечал действия других наставников.

«В какой-то момент, по ходу прошлого сезона, больше стало появляться мыслей, как бы я сам поступил в той или иной ситуации. Начал проецировать на себя.»
Фото: ХК Авангард

О волнении

Первый матч на должности врио главного тренера прошел для Звягина в Ярославле. На тот момент «ястребы» уступали в серии со счетом 0:2.

«Единственное, когда я себя не совсем уютно почувствовал — это стартовые минуты моей первой игры в Омске. Я вышел на лавку и начал замечать себя, свои действия. А если у тебя, например, как у вратаря, такие мысли появляются, если ты не полностью в игре. Я постарался перезагрузить себя, и как-то все вошло в нормальное русло.»

Главный тренер признался, что редко читает в социальных сетях и СМИ что о нем пишут. Это помогает оградиться от давления.

Об игроках

Главный тренер рассказал, какие игроки нужны «Авангарду».

«Хотелось бы видеть активных защитников, помощь от них в атаке. Чтобы нападающие выполняли много оборонительной работы в средней зоне, старались за счет этого минимизировать время соперника в нашей зоне. Мы все это обсуждаем, менеджмент понимает и разделяет мое мнение.»

Сергей Звягин объяснил, что старается использовать сильные стороны каждого хоккеиста и работать над деталями.

«Мне важна обратная связь от игроков. Мы общаемся на равных, но это не значит, что нет субординации и что нельзя быть требовательным. Дисциплина прежде всего.»

Звягин заявил, что в межсезонье в команду вызовут молодых хоккеистов из МХЛ и ВХЛ.

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