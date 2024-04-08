Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина

Posted Вчера, 09:50
Published Вчера, 09:50
Modified Вчера, 10:01
Updated Вчера, 10:01
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о своем назначении, предсезонной работе, и чему он научился у Боба Хартли. Интервью с наставником «ястребов» сегодня, 8 апреля, опубликовало издание «Чемпионат».
Звягина утвердили на должность главного тренера 1 апреля. До этого, после отставки Кравца, он занимал пост с приставкой врио.
«Авангард» многое для меня сделал, и я чувствую ответственность, заходя на эту должность. Хоть это назначение случилось и после проигрыша, но такая позитивная атмосфера была после седьмой игры, после конца сезона, что меня это даже немного удивило.»
Сергей Звягин рассказал, что в настоящее время готовится к межсезонью, занимается вопросами комплектования тренерского штаба и команды.
Ранее Звягин занимался в клубе игрой вратарей. Во время работы с Бобом Хартли он часто выступал в роли переводчика между главным тренером и хоккеистами.
«Когда проговариваешь все эти вещи, то у тебя все равно больше откладывается, чем если просто сидеть и слушать.»
Также тренер отметил, что он часто созванивается с Бобом Хартли, и тот поддерживает и дает советы. Звягин сообщил что он не думал о должности главного тренера, однако всегда подмечал действия других наставников.
«В какой-то момент, по ходу прошлого сезона, больше стало появляться мыслей, как бы я сам поступил в той или иной ситуации. Начал проецировать на себя.»
Первый матч на должности врио главного тренера прошел для Звягина в Ярославле. На тот момент «ястребы» уступали в серии со счетом 0:2.
«Единственное, когда я себя не совсем уютно почувствовал — это стартовые минуты моей первой игры в Омске. Я вышел на лавку и начал замечать себя, свои действия. А если у тебя, например, как у вратаря, такие мысли появляются, если ты не полностью в игре. Я постарался перезагрузить себя, и как-то все вошло в нормальное русло.»
Главный тренер признался, что редко читает в социальных сетях и СМИ что о нем пишут. Это помогает оградиться от давления.
Главный тренер рассказал, какие игроки нужны «Авангарду».
«Хотелось бы видеть активных защитников, помощь от них в атаке. Чтобы нападающие выполняли много оборонительной работы в средней зоне, старались за счет этого минимизировать время соперника в нашей зоне. Мы все это обсуждаем, менеджмент понимает и разделяет мое мнение.»
Сергей Звягин объяснил, что старается использовать сильные стороны каждого хоккеиста и работать над деталями.
«Мне важна обратная связь от игроков. Мы общаемся на равных, но это не значит, что нет субординации и что нельзя быть требовательным. Дисциплина прежде всего.»
Звягин заявил, что в межсезонье в команду вызовут молодых хоккеистов из МХЛ и ВХЛ.