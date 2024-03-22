На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Омский «Авангард» сегодня, 22 марта, уступил «Локомотиву» — 1:3. Счет в четвертьфинальной серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.
Единственную шайбу в ворота «Локомотива» отправил Михаил Гуляев. Ассистентом атаки стал Николай Прохоркин. У ярославцев голы на счету Георгия Иванова, Ивана Чеховича и Артура Каюмова.
Под конец третьего периода «ястребы» были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм, но пропустили вновь. Последние две минуты основного времени «Авангард» играл вшестером, голкипера заменили на дополнительного полевого хоккеиста. Но результата это не принесло.
Следующий матч между командами пройдет в Омске в воскресенье, 24 марта. Начало игры в 16:30.