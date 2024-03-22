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Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в четвертом матче четвертьфинала

На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче

22 марта 2024, 18:56
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в четвертом матче четвертьфинала

Счет в серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.

Омский «Авангард» сегодня, 22 марта, уступил «Локомотиву» — 1:3. Счет в четвертьфинальной серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.

Единственную шайбу в ворота «Локомотива» отправил Михаил Гуляев. Ассистентом атаки стал Николай Прохоркин. У ярославцев голы на счету Георгия Иванова, Ивана Чеховича и Артура Каюмова.

Под конец третьего периода «ястребы» были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм, но пропустили вновь. Последние две минуты основного времени «Авангард» играл вшестером, голкипера заменили на дополнительного полевого хоккеиста. Но результата это не принесло.

Следующий матч между командами пройдет в Омске в воскресенье, 24 марта. Начало игры в 16:30.

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#Спорт#Омск#Омская область#Николай Прохоркин#Омский авангард#Евгений Игишев#Локомотив#Овертайм#Михаил Гуляев#Ястребы
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