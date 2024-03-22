На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче

Под конец третьего периода «ястребы» были близки к тому, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм, но пропустили вновь. Последние две минуты основного времени «Авангард» играл вшестером, голкипера заменили на дополнительного полевого хоккеиста. Но результата это не принесло.