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Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»

19 августа 2024, 03:02
Фото: ХК «Авангард»
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Новый нападающий Макеев поделился подробностями о переходе в Омск

По словам форварда, за семь минут разговора по телефону с тренерским штабом он обсудил все подробности контракта и принял решение. Уже в Омске Макеев пообщался о тактике с тренерами более подробно. Многих игроков в клубе он давно знает.

Как уже известно, в рядах нападающих омского «Авангарда» — пополнение. Ровно на один год хоккейный клуб подписал контракт с Алексеем Макеевым.

Форвард поделился, что о подписании нового контракта он долго не раздумывал, сразу принял положительное решение, за семь минут обговорил детали с тренерским штабом. Задачи на будущий сезон, тренировки и игровую тактику Макеев обсудил с руководителями уже в Омске.

«Спасибо руководству „Авангарда“ и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и с ребятами сплотиться. Много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке. Очень приятно выходить на лёд в Омске, зная, какая тут колоссальная поддержка», — рассказал он в пресс-службе омского клуба.

Он также отметил, что многих игроков уже знает. За целый год Макеев заработает примерно 25 миллионов рублей.

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#Кристина Антоносян#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Омские ястребы#Ястребы
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