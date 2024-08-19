Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Как уже известно, в рядах нападающих омского «Авангарда» — пополнение. Ровно на один год хоккейный клуб подписал контракт с Алексеем Макеевым.
Форвард поделился, что о подписании нового контракта он долго не раздумывал, сразу принял положительное решение, за семь минут обговорил детали с тренерским штабом. Задачи на будущий сезон, тренировки и игровую тактику Макеев обсудил с руководителями уже в Омске.
«Спасибо руководству „Авангарда“ и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и с ребятами сплотиться. Много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке. Очень приятно выходить на лёд в Омске, зная, какая тут колоссальная поддержка», — рассказал он в пресс-службе омского клуба.
Он также отметил, что многих игроков уже знает. За целый год Макеев заработает примерно 25 миллионов рублей.