Согласился за семь минут. Макеев рассказал о контракте с омским «Авангардом»

Новый нападающий Макеев поделился подробностями о переходе в Омск

По словам форварда, за семь минут разговора по телефону с тренерским штабом он обсудил все подробности контракта и принял решение. Уже в Омске Макеев пообщался о тактике с тренерами более подробно. Многих игроков в клубе он давно знает.