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Posted 5 ноября, 11:13

Published 5 ноября, 11:13

Modified 5 ноября, 11:15

Updated 5 ноября, 11:15

Омский «Авангард» одолел в Хабаровске местный «Амур» со счетом 2:1

Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1

5 ноября 2024, 11:13
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» одолел в Хабаровске местный «Амур» со счетом 2:1

У омичей шайбы забросили Семен Чистяков и Николай Прохоркин.

Омский «Авангард» сегодня, 5 ноября, встретился в Хабаровске с местным «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 2:1.

Матч начался с атак хабаровчан. Шайба практически не выходила из зоны «ястребов». На 17-й минуте игрок «Амура» Иван Мищенко получил малый штраф за атаку в голову. Омичи не смогли реализовать численное преимущество. С цифрами 0:0 на табло команды отправились на первый перерыв.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде пошла более спокойная игра, без острых моментов. На 30-й минуте у «Авангарда» вновь выдалась возможность поиграть в большинстве. Игрок «Амура» Яков Рылов поехал на скамейку штрафников за подножку. Хабаровчане смогли выстоять вчетвером.

«Ястребы» открыли счет на 33-й минуте. С передачи Николая Прохоркина шайбу забросил Семен Чистяков. Под конец периода Прохоркин укрепил преимущество омичей — 0:2. Ассистентом атаки стал Рид Буше.

Фото: ХК Авангард

В третьем игровом отрезке «Амур» поехал отыгрываться. Однако «Авангард» перехватил инициативу. Хабаровчане все же смогли забросить шайбу в ворота Павла Хомченко — 1:2. Отличился Евгений Грачев. В атаке также поучаствовал Виктор Балдаев.

На 54-й минуте «ястреб» Никита Холодилин заработал штраф за толчок клюшкой. «Авангард» выстоял в меньшинстве.

За 2 минуты до конца основного времени нападающий «Авангарда» Иван Игумнов поехал на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. «Амур» заменил голкипера на шестого полевого, но счет не изменился.

Статистика матча:

  • Броски: 76-37;
  • Броски в створ: 39-19;
  • Голы: 1-2;
  • Вбрасывания: 31-28;
  • Блокированные броски: 10-22;
  • Силовые приемы: 16-9;
  • Отборы: 7-4;
  • Потери: 2-2;
  • Перехваты: 9-8;
  • Время в атаке: 13:55–10:09;
  • Штраф: 4-4.

Следующую игру «Авангард» проведет 7 ноября во Владивостоке с «Адмиралом».

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