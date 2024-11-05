Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1

Матч начался с атак хабаровчан. Шайба практически не выходила из зоны «ястребов». На 17-й минуте игрок «Амура» Иван Мищенко получил малый штраф за атаку в голову. Омичи не смогли реализовать численное преимущество. С цифрами 0:0 на табло команды отправились на первый перерыв.