Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1

Posted 5 ноября, 11:13
Published 5 ноября, 11:13
Modified 5 ноября, 11:15
Updated 5 ноября, 11:15
Омский «Авангард» сегодня, 5 ноября, встретился в Хабаровске с местным «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 2:1.
Матч начался с атак хабаровчан. Шайба практически не выходила из зоны «ястребов». На 17-й минуте игрок «Амура» Иван Мищенко получил малый штраф за атаку в голову. Омичи не смогли реализовать численное преимущество. С цифрами 0:0 на табло команды отправились на первый перерыв.
Во втором периоде пошла более спокойная игра, без острых моментов. На 30-й минуте у «Авангарда» вновь выдалась возможность поиграть в большинстве. Игрок «Амура» Яков Рылов поехал на скамейку штрафников за подножку. Хабаровчане смогли выстоять вчетвером.
«Ястребы» открыли счет на 33-й минуте. С передачи Николая Прохоркина шайбу забросил Семен Чистяков. Под конец периода Прохоркин укрепил преимущество омичей — 0:2. Ассистентом атаки стал Рид Буше.
В третьем игровом отрезке «Амур» поехал отыгрываться. Однако «Авангард» перехватил инициативу. Хабаровчане все же смогли забросить шайбу в ворота Павла Хомченко — 1:2. Отличился Евгений Грачев. В атаке также поучаствовал Виктор Балдаев.
На 54-й минуте «ястреб» Никита Холодилин заработал штраф за толчок клюшкой. «Авангард» выстоял в меньшинстве.
За 2 минуты до конца основного времени нападающий «Авангарда» Иван Игумнов поехал на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. «Амур» заменил голкипера на шестого полевого, но счет не изменился.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет 7 ноября во Владивостоке с «Адмиралом».