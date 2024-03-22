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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Омский «Авангард» сегодня встретится в четвертом матче с «Локомотивом»

«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в четвертый раз. Рассказываем, где посмотреть

22 марта 2024, 03:58
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сегодня встретится в четвертом матче с «Локомотивом»

Игра начнется в 19:30 по московскому времени. «Ястребы» уступают в серии со счетом 1:2.

Омский «Авангард» сегодня, 22 марта, встретится в Ярославле с «Локомотивом» в четвертом матче ¼ финала Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала». Также матч бесплатно покажут на G-Drive Арене, необходимо оформить билет на сайте клуба.

В настоящее время «ястребы» уступают в серии ярославцам со счетом 1:2. Омичи проиграли первые два домашних матча — 1:2 ОТ, 0:7. После разгромного поражения во второй игре главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца отправили в отставку.

Врио тренера стал Сергей Звягин, который ранее занимался в клубе игрой вратарей. Под руководством Звягина «Авангарду» удалось выиграть первый выездной матч. Поединок закончился в овертайме — 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Рид Буше.

Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили серьезную драку
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#Спорт#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Главный тренер#Ястребы#Вратари
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