«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в четвертый раз. Рассказываем, где посмотреть

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Омский «Авангард» сегодня, 22 марта, встретится в Ярославле с «Локомотивом» в четвертом матче ¼ финала Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала». Также матч бесплатно покажут на G-Drive Арене, необходимо оформить билет на сайте клуба.
В настоящее время «ястребы» уступают в серии ярославцам со счетом 1:2. Омичи проиграли первые два домашних матча — 1:2 ОТ, 0:7. После разгромного поражения во второй игре главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца отправили в отставку.
Врио тренера стал Сергей Звягин, который ранее занимался в клубе игрой вратарей. Под руководством Звягина «Авангарду» удалось выиграть первый выездной матч. Поединок закончился в овертайме — 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Рид Буше.