«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в четвертый раз. Рассказываем, где посмотреть

Омский «Авангард» сегодня, 22 марта, встретится в Ярославле с «Локомотивом» в четвертом матче ¼ финала Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала». Также матч бесплатно покажут на G-Drive Арене, необходимо оформить билет на сайте клуба.