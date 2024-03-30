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иллюстрация

Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф

30 марта 2024, 13:29
Фото: Город55
иллюстрация
«Ястребы» проиграли в решающей встрече ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2.

Сегодня, 30 марта, «Ястребы» потерпели поражение в седьмом решающем матче с «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:2 и 3:4 в серии. Таким образом, омский «Авангард» завершил свой путь в плей-офф, и чемпионат для него окончен.

Ранее, как сообщал «Город55», «Авангард» сравнял счет в серии, но, к сожалению, не смог одержать победу и выйти в полуфинал чемпионата КХЛ. В итоге команда заняла второе место в Восточной конференции.

Напомним, что на сегодняшний матч болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты. На момент публикации в продаже оставалось около двух десятков билетов на секторах. К слову, G-Drive Арена вмещает более 12 тысяч зрителей.

Омичи за полдня раскупили билеты на седьмой матч «Авангарда» с «Локомотивом»
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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Билеты#Новости#Плей-офф#Локомотив#Ястребы#Серия
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