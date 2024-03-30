Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Сегодня, 30 марта, «Ястребы» потерпели поражение в седьмом решающем матче с «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:2 и 3:4 в серии. Таким образом, омский «Авангард» завершил свой путь в плей-офф, и чемпионат для него окончен.
Ранее, как сообщал «Город55», «Авангард» сравнял счет в серии, но, к сожалению, не смог одержать победу и выйти в полуфинал чемпионата КХЛ. В итоге команда заняла второе место в Восточной конференции.
Напомним, что на сегодняшний матч болельщики омского «Авангарда» за полдня раскупили почти все билеты. На момент публикации в продаже оставалось около двух десятков билетов на секторах. К слову, G-Drive Арена вмещает более 12 тысяч зрителей.