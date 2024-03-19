Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Омский «Авангард» вчера, 18 марта, проиграл ярославскому «Локомотиву» во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина. «Ястребы» пропустили 7 безответных шайб.
У ярославцев шайбы забросили Максим Березкин, Степан Никулин (дубль), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. «Авангард» проигрывает в серии со счетом 0:2. Напомним, первая встреча закончилась в овертайме — 2:1 в пользу «Локомотива».
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец дал оценку прошедшему матчу.
«Проиграли по всем моментам: по борьбе, по голам, по желанию, по всему. Поэтому здесь оценка одна — „кол“. Единственное, что хочу сказать — спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счет, до конца игры поддерживали и верили в нашу команду», — сообщил наставник «ястребов».
Следующие две игры команды проведут в Ярославле 20 и 22 марта.