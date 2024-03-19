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Омский «Авангард» с разгромным счетом 0:7 проиграл ярославскому «Локомотиву»

Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»

19 марта 2024, 04:20
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» с разгромным счетом 0:7 проиграл ярославскому «Локомотиву»

«Ястребы» проигрывают серии четвертьфинальных матчей со счетом 0:2. Следующие две игры команды проведут в Ярославле.

Омский «Авангард» вчера, 18 марта, проиграл ярославскому «Локомотиву» во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина. «Ястребы» пропустили 7 безответных шайб.

У ярославцев шайбы забросили Максим Березкин, Степан Никулин (дубль), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. «Авангард» проигрывает в серии со счетом 0:2. Напомним, первая встреча закончилась в овертайме — 2:1 в пользу «Локомотива».

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец дал оценку прошедшему матчу.

«Проиграли по всем моментам: по борьбе, по голам, по желанию, по всему. Поэтому здесь оценка одна — „кол“. Единственное, что хочу сказать — спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счет, до конца игры поддерживали и верили в нашу команду», — сообщил наставник «ястребов».

Следующие две игры команды проведут в Ярославле 20 и 22 марта.

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#Спорт#Авангард#Омск#Болельщики#Матч#Тренер#Ярославль#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Ястребы#Голы
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