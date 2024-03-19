Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»

У ярославцев шайбы забросили Максим Березкин, Степан Никулин (дубль), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. «Авангард» проигрывает в серии со счетом 0:2. Напомним, первая встреча закончилась в овертайме — 2:1 в пользу «Локомотива».