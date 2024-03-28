Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Омский «Авангард» сегодня, 28 марта, в Ярославле встретится с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала».
В настоящее время «ястребы» уступают в серии до четырех побед со счетом 2:3.
«Авангард» проиграл первые две домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во втором матче главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, который занимался в клубе игрой вратарей.
На выезде «ястребы» взяли одну игру (2:1 ОТ), а вторую проиграли (1:3). Вернувшись в Омск, «Авангард» смог сократить отставание в серии. На домашнем льду команда обыграла ярославцев — 4:2.