Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Омский «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала

Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче

28 марта 2024, 04:16
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала

«Ястребы» отстают в раунде со счетом 2:3.

Омский «Авангард» сегодня, 28 марта, в Ярославле встретится с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала».

В настоящее время «ястребы» уступают в серии до четырех побед со счетом 2:3.

«Авангард» проиграл первые две домашние игры (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во втором матче главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, который занимался в клубе игрой вратарей.

На выезде «ястребы» взяли одну игру (2:1 ОТ), а вторую проиграли (1:3). Вернувшись в Омск, «Авангард» смог сократить отставание в серии. На домашнем льду команда обыграла ярославцев — 4:2.

Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Выезд#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Плей-офф#Локомотив#Ястребы#Вратари#Серия#Четвертьфинал#Сергей Звягин
Подпишитесь
Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
Вчера, 04:23
Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
Вчера, 06:08
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
26 марта, 05:05
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
26 марта, 06:14
На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
Вчера, 02:42
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
Вчера, 06:43
"