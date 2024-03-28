Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче

Омский «Авангард» сегодня, 28 марта, в Ярославле встретится с «Локомотивом» в шестом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала».