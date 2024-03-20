«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Омский «Авангард» сегодня, 20 марта, проведет третий мачт ¼ финала Кубка Гагарина с «Локомотивом». Встреча состоится в Ярославле в 19:30 по московскому времени.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала». Также выездные матчи для болельщиков бесплатно покажут на G-Drive Арене. Для входа необходимо заранее оформить билет на сайте хоккейного клуба.
Напомним, «Авангард» проиграл два первых домашних матча (1:2 ОТ, 0:7) и уступает в серии со счетом 0:2. После разгромного поражения во второй игре главного тренера «ястребов» Михаила Кравца отправили в отставку. Врио главного тренера назначен тренер вратарей Сергей Звягин.