«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ», телеканалов KHL, KHL Prime и омского «12 канала». Также выездные матчи для болельщиков бесплатно покажут на G-Drive Арене. Для входа необходимо заранее оформить билет на сайте хоккейного клуба.