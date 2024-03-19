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Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба

Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба

19 марта 2024, 04:44
Фото: ХК Авангард
Мальчику оказали помощь, после чего он вернулся на трибуну.

Вчера, 18 марта, на G-Drive Арене во время матча между «Авангардом» и «Локомотивом» юному болельщику прилетела шайба в голову. Неприятный эпизод произошел во втором периоде.

Мальчику оказали медицинскую помощь. К счастью, болельщик не получил серьезных травм, и через 15 минут вернулся досматривать матч.

«Наш наблюдатель сообщает, что болельщик вернулся на свое место. Рады! А время движется к середине второго периода, много моментов сейчас создаем, включили скорости „ястребы“», — сообщили в тг-канале «Авангарда» во время прямой текстовой трансляции.

Напомним, «ястребы» вчера проиграли «Локомотиву» с разгромным счетом 0:7. Это второе поражение в серии. Следующие две игры между командами пройдут в Ярославле.

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#Происшествия#Авангард#Травма#Матч#Шайба#G-Drive Арена#Ярославль#Евгений Игишев#Локомотив#Медицинская помощь#Ястребы
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