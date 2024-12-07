«Авангард» примет на домашнем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга

Команды встречались совсем недавно, 29 ноября. «Ястребы» уступили в Екатеринбурге со счетом 2:4. В целом, команды провели в чемпионатах 120 матчей. У «Авангарда» 51 победа, у «Автомобилиста» — 58. В 11 случаях зафиксирован ничейный результат. Шайбы 395 — 340 в пользу уральцев.