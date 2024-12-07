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Posted 7 декабря, 04:13

Published 7 декабря, 04:13

Modified 7 декабря, 04:15

Updated 7 декабря, 04:15

«Авангард» примет на домашнем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга

«Авангард» примет на домашнем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга

7 декабря 2024, 04:13
Фото: ХК Авангард.
Прошлый матч «ястребы» проиграли «Автомобилисту» со счетом 2:4.

Омский «Авангард» сегодня, 7 декабря, на домашнем льду примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнется в 17:00.

Команды встречались совсем недавно, 29 ноября. «Ястребы» уступили в Екатеринбурге со счетом 2:4. В целом, команды провели в чемпионатах 120 матчей. У «Авангарда» 51 победа, у «Автомобилиста» — 58. В 11 случаях зафиксирован ничейный результат. Шайбы 395 — 340 в пользу уральцев.

«Авангард» сейчас находится на 9-й строчке Восточной конференции. По итогам 32 матчей «ястребы» набрали 30 очков. Прошлую игру омичи завершили победой, «Авангард» разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0.

Феерия из шайб. «Авангард» на домашнем льду разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Матч#Екатеринбург#Автомобилист#Ястребы
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