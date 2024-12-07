«Авангард» примет на домашнем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга

Posted 7 декабря, 04:13
Published 7 декабря, 04:13
Modified 7 декабря, 04:15
Updated 7 декабря, 04:15
Омский «Авангард» сегодня, 7 декабря, на домашнем льду примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч начнется в 17:00.
Команды встречались совсем недавно, 29 ноября. «Ястребы» уступили в Екатеринбурге со счетом 2:4. В целом, команды провели в чемпионатах 120 матчей. У «Авангарда» 51 победа, у «Автомобилиста» — 58. В 11 случаях зафиксирован ничейный результат. Шайбы 395 — 340 в пользу уральцев.
«Авангард» сейчас находится на 9-й строчке Восточной конференции. По итогам 32 матчей «ястребы» набрали 30 очков. Прошлую игру омичи завершили победой, «Авангард» разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0.