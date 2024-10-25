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Смена руководства

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Октябрь
Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»
25 октября, 06:48
Вячеслав Васильев назначил главой одной из своих фирм бывшего вице-губернатора
24 октября, 06:02
Учредитель Тюкалинского маслосыркомбината стал директором в ещё одной своей фирме
17 октября, 06:46
В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4
11 октября, 09:35
Из Алтая в Омск: Виталий Батищев станет новым главой следкома
5 октября, 05:33
Гуринов-младший назначил себя директором «Дона Бульона»
3 октября, 07:01
В омской «дочке» «Ростеха» поменялось руководство
3 октября, 05:26
Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одной фирмы
3 октября, 04:32
Август
В омском «Триумф Плаза» сменилось руководство
6 августа, 05:34
Июль
В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
17 июля, 04:27
И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук
16 июля, 13:13
Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»
16 июля, 05:09
Бабиков-старший вернулся в «Омскметаллооптторг»
1 июля, 06:55
Один из крупнейших торговцев топливом в Омске сменил учредителя и директора
1 июля, 05:51
Июнь
Омская «АВА Компани» избежала банкротства
24 июня, 04:55
Май
Экс-министр экономики Омской области стал гендиректором электромеханического завода
21 мая, 04:42
Одна из богатейших омичей поменяла директора в своей фирме
16 мая, 05:12
Апрель
Темури Латария назначил нового директора в своем «Гурмане»
Ирину Мавлянову сменила Диана Заварзина.
10 апреля, 10:24
Одна из богатейших омичек лично возглавила свою компанию
9 апреля, 08:06
Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм
4 апреля, 05:56

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