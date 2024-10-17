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Posted 17 октября, 06:46

Published 17 октября, 06:46

Modified 17 октября, 06:48

Updated 17 октября, 06:48

Александр Чернявский сменил директора в одной из своих компаний

Учредитель Тюкалинского маслосыркомбината стал директором в ещё одной своей фирме

17 октября 2024, 06:46
Фото: 1MI

Александр Чернявский сменил директора в одной из своих компаний

Оксана Сорокина теперь руководит «Активом ЭТК».

В обществе с ограниченной ответственностью «Актив-ЭТК», прописанном в Тюкалинске на 1-й Кооперативной улице, сменилось руководство. Пост директора заняла Оксана Сорокина, сменившая в этом качестве Александра Шабанова.

«Актив-ЭТК» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, его выручка за 2023 год составила почти 42 млн рублей при чистой прибыли в 1 млн. Сорокина является учредителем компании с 20-процентной долей в уставном капитале. Остальные 80% принадлежат Александру Чернявскому. В тех же пропорциях Сорокина и Чернявский владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом.

Год назад Город55 писал о том, что Сорокина передала Чернявскому уставный капитал ООО «МСК Логистик», тоже прописанного в Тюкалинске и специализирующегося на автомобильных грузоперевозках.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Смена руководства
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