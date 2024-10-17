Учредитель Тюкалинского маслосыркомбината стал директором в ещё одной своей фирме

«Актив-ЭТК» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, его выручка за 2023 год составила почти 42 млн рублей при чистой прибыли в 1 млн. Сорокина является учредителем компании с 20-процентной долей в уставном капитале. Остальные 80% принадлежат Александру Чернявскому. В тех же пропорциях Сорокина и Чернявский владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом.