Учредитель Тюкалинского маслосыркомбината стал директором в ещё одной своей фирме

Posted 17 октября, 06:46
Published 17 октября, 06:46
Modified 17 октября, 06:48
Updated 17 октября, 06:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Актив-ЭТК», прописанном в Тюкалинске на 1-й Кооперативной улице, сменилось руководство. Пост директора заняла Оксана Сорокина, сменившая в этом качестве Александра Шабанова.
«Актив-ЭТК» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью, его выручка за 2023 год составила почти 42 млн рублей при чистой прибыли в 1 млн. Сорокина является учредителем компании с 20-процентной долей в уставном капитале. Остальные 80% принадлежат Александру Чернявскому. В тех же пропорциях Сорокина и Чернявский владеют Тюкалинским маслосыркомбинатом.
Год назад Город55 писал о том, что Сорокина передала Чернявскому уставный капитал ООО «МСК Логистик», тоже прописанного в Тюкалинске и специализирующегося на автомобильных грузоперевозках.