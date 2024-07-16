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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

И. о. руководителя омского следственного комитета назначен Евгений Осадчук

И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук

16 июля 2024, 13:13
Фото: 1MI

И. о. руководителя омского следственного комитета назначен Евгений Осадчук

Информация о назначении Осадчука исполняющим обязанности главы омского следкома появилась в ЕГРЮЛ.

На сайте единого госреестра юридических лиц появилась информация о назначении Евгения Осадчука на должность и. о. главы омского следственного комитета. Он начал исполнять обязанности вчера, 15 июля.

Интересно, что на официальном сайте регионального следкома информации о назначении Осадчука пока нет, та значится лишь заместитель руководителя СУ СКР по Омской области Владислав Бражников.

Напомним, что ранее главой омского следственного комитета был Олег Винников. Он занимал пост руководителя с 2019 года и покинул его несколько дней назад, вероятной причиной отставки стал выход на пенсию.

Отработал свое. Олег Винников покинул пост главы омского следкома
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