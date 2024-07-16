И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
На сайте единого госреестра юридических лиц появилась информация о назначении Евгения Осадчука на должность и. о. главы омского следственного комитета. Он начал исполнять обязанности вчера, 15 июля.
Интересно, что на официальном сайте регионального следкома информации о назначении Осадчука пока нет, та значится лишь заместитель руководителя СУ СКР по Омской области Владислав Бражников.
Напомним, что ранее главой омского следственного комитета был Олег Винников. Он занимал пост руководителя с 2019 года и покинул его несколько дней назад, вероятной причиной отставки стал выход на пенсию.