В «Омском лекарстве» появился новый генеральный директор

«Омское лекарство» — крупная фармацевтическая компания, выручка которой за 2023 год превысила 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 31 млн. Ее собственником является министерство имущественных отношений Омской области. При этом акции «Омского лекарства» включены в план приватизации на ближайшие два года. Их суммарная стоимость составляет приблизительно 260 млн рублей.