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Posted 5 ноября, 11:04

Published 5 ноября, 11:04

Modified 5 ноября, 11:06

Updated 5 ноября, 11:06

В «Омском лекарстве» сменилось руководство

В «Омском лекарстве» появился новый генеральный директор

5 ноября 2024, 11:04
Фото: gorod55.ru.

В «Омском лекарстве» сменилось руководство

Компанию возглавил Игорь Богдашин.

В акционерном обществе «Аптечная сеть „Омское лекарство“ появился новый руководитель. Пост генерального директора компании теперь занимает Игорь Богдашин. Он сменил Ольгу Тарасову, которая являлась врио гендиректора после ухода в сентябре текущего года Сергея Ловейкина. Стоит отметить, что Богдашин уже руководил „Омским лекарством“ в 2015–2019 годах.

«Омское лекарство» — крупная фармацевтическая компания, выручка которой за 2023 год превысила 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 31 млн. Ее собственником является министерство имущественных отношений Омской области. При этом акции «Омского лекарства» включены в план приватизации на ближайшие два года. Их суммарная стоимость составляет приблизительно 260 млн рублей.

«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#Омское лекарство
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