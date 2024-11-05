В «Омском лекарстве» появился новый генеральный директор

Posted 5 ноября, 11:04
Published 5 ноября, 11:04
Modified 5 ноября, 11:06
Updated 5 ноября, 11:06
В акционерном обществе «Аптечная сеть „Омское лекарство“ появился новый руководитель. Пост генерального директора компании теперь занимает Игорь Богдашин. Он сменил Ольгу Тарасову, которая являлась врио гендиректора после ухода в сентябре текущего года Сергея Ловейкина. Стоит отметить, что Богдашин уже руководил „Омским лекарством“ в 2015–2019 годах.
«Омское лекарство» — крупная фармацевтическая компания, выручка которой за 2023 год превысила 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 31 млн. Ее собственником является министерство имущественных отношений Омской области. При этом акции «Омского лекарства» включены в план приватизации на ближайшие два года. Их суммарная стоимость составляет приблизительно 260 млн рублей.