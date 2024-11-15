Вместо тестя Кокорина: депутат Сергей Дроздов снова возглавил «Новый город»

Posted 15 ноября, 03:59
Published 15 ноября, 03:59
Modified 15 ноября, 03:59
Updated 15 ноября, 03:59
В омском общественном движении «Новый город» сменилось руководство. До 13 ноября пост председателя совета занимал Валерий Кокорин, но теперь его сменил Сергей Дроздов. Стоит отметить, что Дроздов руководил «Новым городом» раньше, с момента его основания в 2004 году до апреля 2022 года.
Общественное движение зарегистрировано в торгово-офисном центре на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Сергей Дроздов является одним из его учредителей наряду с Ириной Матвеенко (директором «Атриум-Кино» и «Рубина», экс-директором «Антенны-7»), Андреем Горлановым, Аллой и Евгением Батуриными. Сейчас он заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Валерию Кокорину, владельцу «Атриума», «Континента», «Каскада» и других значимых для Омска активов, Дроздов приходится зятем.
Интересно, что в прошлом месяце зеркальная рокировка произошла в другом «Новом городе», ООО, уставный капитал которого принадлежит Кокорину: последний сменил Дроздова в качестве председателя.