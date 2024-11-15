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Posted 15 ноября, 03:59

Published 15 ноября, 03:59

Modified 15 ноября, 03:59

Updated 15 ноября, 03:59

Сергей Дроздов

Вместо тестя Кокорина: депутат Сергей Дроздов снова возглавил «Новый город»

15 ноября 2024, 03:59
Фото: gorod55.ru. Сергей Дроздов

Омский депутат Сергей Дроздов возглавил «Новый город»

Он уже руководил этим общественным движением раньше.

В омском общественном движении «Новый город» сменилось руководство. До 13 ноября пост председателя совета занимал Валерий Кокорин, но теперь его сменил Сергей Дроздов. Стоит отметить, что Дроздов руководил «Новым городом» раньше, с момента его основания в 2004 году до апреля 2022 года.

Общественное движение зарегистрировано в торгово-офисном центре на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Сергей Дроздов является одним из его учредителей наряду с Ириной Матвеенко (директором «Атриум-Кино» и «Рубина», экс-директором «Антенны-7»), Андреем Горлановым, Аллой и Евгением Батуриными. Сейчас он заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Валерию Кокорину, владельцу «Атриума», «Континента», «Каскада» и других значимых для Омска активов, Дроздов приходится зятем.

Интересно, что в прошлом месяце зеркальная рокировка произошла в другом «Новом городе», ООО, уставный капитал которого принадлежит Кокорину: последний сменил Дроздова в качестве председателя.

Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Смена руководства#Общественные движения
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