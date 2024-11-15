Вместо тестя Кокорина: депутат Сергей Дроздов снова возглавил «Новый город»

Общественное движение зарегистрировано в торгово-офисном центре на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева. Сергей Дроздов является одним из его учредителей наряду с Ириной Матвеенко (директором «Атриум-Кино» и «Рубина», экс-директором «Антенны-7»), Андреем Горлановым, Аллой и Евгением Батуриными. Сейчас он заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Валерию Кокорину, владельцу «Атриума», «Континента», «Каскада» и других значимых для Омска активов, Дроздов приходится зятем.