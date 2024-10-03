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Posted 3 октября, 05:26

Published 3 октября, 05:26

Modified 3 октября, 05:28

Updated 3 октября, 05:28

В омском «Прогрессе» поменялся генеральный директор

В омской «дочке» «Ростеха» поменялось руководство

3 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI

В омском «Прогрессе» поменялся генеральный директор

Теперь ФНПЦ руководит временный глава Вячеслав Корчашкин.

В акционерном обществе «Федеральный научно-производственный центр „Прогресс“» поменялось руководство. Пост генерального директора теперь занимает Вячеслав Корчашкин в качестве временного генерального директора. Он сменил постоянного гендира Александра Зубарева, руководившего АО 19 лет.

ФНПЦ «Прогресс» специализируется на «научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук», его единственным учредителем является госкорпорация «Ростех». Стоит отметить, что до Зубарева руководила Елена Гулордава в статусе главного бухгалтера.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ростех#Смена руководства
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