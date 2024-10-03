В омской «дочке» «Ростеха» поменялось руководство

Posted 3 октября, 05:26
Published 3 октября, 05:26
Modified 3 октября, 05:28
Updated 3 октября, 05:28
В акционерном обществе «Федеральный научно-производственный центр „Прогресс“» поменялось руководство. Пост генерального директора теперь занимает Вячеслав Корчашкин в качестве временного генерального директора. Он сменил постоянного гендира Александра Зубарева, руководившего АО 19 лет.
ФНПЦ «Прогресс» специализируется на «научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук», его единственным учредителем является госкорпорация «Ростех». Стоит отметить, что до Зубарева руководила Елена Гулордава в статусе главного бухгалтера.
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