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Posted 25 октября, 06:48

Published 25 октября, 06:48

Modified 25 октября, 06:50

Updated 25 октября, 06:50

Омский бизнесмен Валерий Кокорин лично возглавил свой «Новый город»

Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»

25 октября 2024, 06:48

Омский бизнесмен Валерий Кокорин лично возглавил свой «Новый город»

Компания занимается «деятельностью в области права».

В обществе с ограниченной ответственностью «Новый город», прописанном в Омске на Космическом проспекте, сменилось руководство. Пост председателя компании занимал Сергей Дроздов, но теперь его сменил единственный учредитель Валерий Кокорин — известный в Омске строитель и депутат Законодательного собрания.

«Новый город» специализируется на «деятельности в области права», в его уставном капитале 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что Сергей Дроздов, женатый на дочери Валерия Кокорина, заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Он также является директором и владельцем 81% уставного капитала ООО «РП Ваш дом». В последнем случае Кокорину принадлежат 4,36% УК.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Смена руководства#Сергей Дроздов
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