Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»

«Новый город» специализируется на «деятельности в области права», в его уставном капитале 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что Сергей Дроздов, женатый на дочери Валерия Кокорина, заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Он также является директором и владельцем 81% уставного капитала ООО «РП Ваш дом». В последнем случае Кокорину принадлежат 4,36% УК.