Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»

Posted 25 октября, 06:48
Published 25 октября, 06:48
Modified 25 октября, 06:50
Updated 25 октября, 06:50
В обществе с ограниченной ответственностью «Новый город», прописанном в Омске на Космическом проспекте, сменилось руководство. Пост председателя компании занимал Сергей Дроздов, но теперь его сменил единственный учредитель Валерий Кокорин — известный в Омске строитель и депутат Законодательного собрания.
«Новый город» специализируется на «деятельности в области права», в его уставном капитале 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что Сергей Дроздов, женатый на дочери Валерия Кокорина, заседает в Омском городском Совете, где руководит фракцией «Единой России». Он также является директором и владельцем 81% уставного капитала ООО «РП Ваш дом». В последнем случае Кокорину принадлежат 4,36% УК.