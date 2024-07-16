Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»

Компания «Кедр» известна в первую очередь из-за строительства торгового центра «Парк» на земельном участке, который до этого являлся частью парка 30-летия ВЛКСМ. В текущем году Игорь Толчев дважды становился фигурантом уголовного дела вместе со своим предшественником на посту директора «Кедра» Дмитрием Саханем (сейчас он является вице-спикером Омского городского Совета) и бизнесменом Дмитрием Павловым. Следователи были уверены, что эти трое обманным путем завладели землей в парке — но прокуратура отменила оба постановления о возбуждении дела.