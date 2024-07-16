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В скандально известном омском «Кедре» сменилось руководство

Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»

16 июля 2024, 05:09
Фото: 1MI

В скандально известном омском «Кедре» сменилось руководство

Олег Афанасьев сменил на посту главы компании Игоря Толчева.

В обществе с ограниченной ответственностью «Кедр», прописанном в Омске на улице 10 лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), сменилось руководство. Пост директора с 15 июля занимает Олег Афанасьев, сменивший в этом качестве Игоря Толчева.

Компания «Кедр» известна в первую очередь из-за строительства торгового центра «Парк» на земельном участке, который до этого являлся частью парка 30-летия ВЛКСМ. В текущем году Игорь Толчев дважды становился фигурантом уголовного дела вместе со своим предшественником на посту директора «Кедра» Дмитрием Саханем (сейчас он является вице-спикером Омского городского Совета) и бизнесменом Дмитрием Павловым. Следователи были уверены, что эти трое обманным путем завладели землей в парке — но прокуратура отменила оба постановления о возбуждении дела.

Олег Афанасьев сейчас занимает пост генерального директора в компании «Омские кабельные сети». Это один из крупнейших в регионе интернет-провайдеров, уставный капитал которого наполовину принадлежит Дмитрию Павлову. Стоит отметить, что Афанасьев заседал в предыдущем созыве Омского городского Совета (2017 — 2022), где возглавлял комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Олег Афанасьев#Смена руководства#Кедр#Игорь Толчев
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