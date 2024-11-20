В омском фонде защиты прав дольщиков произошли кадровые изменения

Posted 20 ноября, 08:05
Published 20 ноября, 08:05
Modified 20 ноября, 09:15
Updated 20 ноября, 09:15
В Омской области произошли значительные изменения в руководстве «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области». Георгий Пузиков, возглавлявший фонд с марта 2022 года, покинул свой пост. Как сообщает РБК Омск, его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
На место Пузикова назначен Игорь Клопунов, который с 14 ноября приступил к исполнению обязанностей нового директора.
Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства был создан в январе 2020 года и с тех пор активно занимается решением проблем дольщиков, которые столкнулись с трудностями в достройке своих домов. Он имеет право обращаться в арбитражный суд с целью приобретения прав застройщиков, что позволяет ему контролировать процесс завершения строительства проблемных объектов.
Напомним, что изменения в руководстве происходят на фоне продолжающегося уголовного расследования в отношении бывшего директора «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области». Следственные органы подозревают его в злоупотреблении служебными полномочиями, включая организацию платежей за некачественную проектно-сметную документацию.