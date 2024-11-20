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Posted 20 ноября, 08:05

Published 20 ноября, 08:05

Modified 20 ноября, 09:15

Updated 20 ноября, 09:15

В омском фонде защиты прав дольщиков произошли кадровые изменения

В омском фонде защиты прав дольщиков произошли кадровые изменения

20 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI.
В Омской области произошла смена руководства в организации, занимающейся защитой прав дольщиков: Георгий Пузиков покинул пост директора организации, уступив место Игорю Клопунову.

В Омской области произошли значительные изменения в руководстве «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области». Георгий Пузиков, возглавлявший фонд с марта 2022 года, покинул свой пост. Как сообщает РБК Омск, его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

На место Пузикова назначен Игорь Клопунов, который с 14 ноября приступил к исполнению обязанностей нового директора.

Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства был создан в январе 2020 года и с тех пор активно занимается решением проблем дольщиков, которые столкнулись с трудностями в достройке своих домов. Он имеет право обращаться в арбитражный суд с целью приобретения прав застройщиков, что позволяет ему контролировать процесс завершения строительства проблемных объектов.

Напомним, что изменения в руководстве происходят на фоне продолжающегося уголовного расследования в отношении бывшего директора «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области». Следственные органы подозревают его в злоупотреблении служебными полномочиями, включая организацию платежей за некачественную проектно-сметную документацию.

Экс-руководитель омского фонда подозревается в злоупотреблении полномочиями
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Дольщики#Новости#Смена руководства#Обязанности
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