В омском фонде защиты прав дольщиков произошли кадровые изменения

Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства был создан в январе 2020 года и с тех пор активно занимается решением проблем дольщиков, которые столкнулись с трудностями в достройке своих домов. Он имеет право обращаться в арбитражный суд с целью приобретения прав застройщиков, что позволяет ему контролировать процесс завершения строительства проблемных объектов.