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В омской «Максиме» поменялись учредитель и директор

Один из крупнейших торговцев топливом в Омске сменил учредителя и директора

1 июля 2024, 05:51
Фото: 1MI

В омской «Максиме» поменялись учредитель и директор

Теперь компания принадлежит Ирине Максюте.

В обществе с ограниченной ответственностью «Максима», зарегистрированном в Омске на улице Булатова, произошли серьезные изменения. Уставный капитал фирмы, прежде принадлежавший Юрию Белецкому, перешел к Ирине Максюте. Она же сменила Белецкого в качестве директора компании.

Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Налоговая прямо сейчас добивается в суде признания «Максимы» несостоятельным должником.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Смена руководства#Максима#Переход доли
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