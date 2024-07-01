Один из крупнейших торговцев топливом в Омске сменил учредителя и директора

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В обществе с ограниченной ответственностью «Максима», зарегистрированном в Омске на улице Булатова, произошли серьезные изменения. Уставный капитал фирмы, прежде принадлежавший Юрию Белецкому, перешел к Ирине Максюте. Она же сменила Белецкого в качестве директора компании.
Напомним: «Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023 — с убытком почти 22 млн. Налоговая прямо сейчас добивается в суде признания «Максимы» несостоятельным должником.