В омском «Наполеоне» появился новый руководитель

Posted 15 ноября, 04:34
Published 15 ноября, 04:34
Modified 15 ноября, 04:34
Updated 15 ноября, 04:34
В обществе с ограниченной ответственностью «Наполеон», прописанном в Омске на Красном пути, сменилось руководство. До недавних пор пост директора занимал Максим Иванов, но теперь его сменил Евгений Веревкин. Оба предпринимателя являются учредителями компании: Иванову принадлежат 30% уставного капитала, Веревкину — 35%. Оставшиеся 35% числятся за Владимиром Машкиным.
«Наполеон» специализируется на розничной торговле алкоголем в специализированных магазинах. Выручка компании за 2023 год превысила 220 млн рублей, а вот чистая прибыль составила скромные на этом фоне 2,5 млн рублей.
Стоит отметить, что Евгений Веревкин владеет долями в целом ряде фирм с той же специализацией. Это ООО «Лафит» (33,12%), «Азбука градуса» (33%), «Водвинторг» (50%).