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Posted 15 ноября, 04:34

Published 15 ноября, 04:34

Modified 15 ноября, 04:34

Updated 15 ноября, 04:34

В омском «наполеоне» сменился директор

В омском «Наполеоне» появился новый руководитель

15 ноября 2024, 04:34
Фото: 1MI.

В омском «наполеоне» сменился директор

Во главе фирмы встал Евгений Веревкин, владелец трети ее уставного капитала.

В обществе с ограниченной ответственностью «Наполеон», прописанном в Омске на Красном пути, сменилось руководство. До недавних пор пост директора занимал Максим Иванов, но теперь его сменил Евгений Веревкин. Оба предпринимателя являются учредителями компании: Иванову принадлежат 30% уставного капитала, Веревкину — 35%. Оставшиеся 35% числятся за Владимиром Машкиным.

«Наполеон» специализируется на розничной торговле алкоголем в специализированных магазинах. Выручка компании за 2023 год превысила 220 млн рублей, а вот чистая прибыль составила скромные на этом фоне 2,5 млн рублей.

Стоит отметить, что Евгений Веревкин владеет долями в целом ряде фирм с той же специализацией. Это ООО «Лафит» (33,12%), «Азбука градуса» (33%), «Водвинторг» (50%).

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#Евгений Веревкин
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