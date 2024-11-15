В омском «Наполеоне» появился новый руководитель

В обществе с ограниченной ответственностью «Наполеон», прописанном в Омске на Красном пути, сменилось руководство. До недавних пор пост директора занимал Максим Иванов, но теперь его сменил Евгений Веревкин. Оба предпринимателя являются учредителями компании: Иванову принадлежат 30% уставного капитала, Веревкину — 35%. Оставшиеся 35% числятся за Владимиром Машкиным.