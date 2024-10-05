Из Алтая в Омск: Виталий Батищев станет новым главой следкома

Несмотря на напряженный рабочий график, Виталий Батищев находит время для увлечений. В одном из интервью он поделился, что любит активный отдых, занимается горными лыжами, а также с удовольствием читает. Среди его любимых книг — классика, например, «Война и мир» Льва Толстого, а также современная историческая публицистика.