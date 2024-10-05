Из Алтая в Омск: Виталий Батищев станет новым главой следкома

Posted 5 октября, 05:33
Published 5 октября, 05:33
Modified 5 октября, 05:36
Updated 5 октября, 05:36
В Следственном управлении СК России по Омской области ожидаются кадровые изменения. Новым руководителем, по информации портала «Суперомск», станет 49-летний Виталий Батищев, имеющий опыт работы в правоохранительных органах. До этого назначения он возглавлял аналогичное ведомство в Республике Алтай.
Профессиональный путь Батищева начался в 1995 году в прокуратуре. Впоследствии он перешел в Следственный комитет, где занимал руководящие должности в разных регионах страны, включая Ставрополье, Чечню и Северо-Кавказский федеральный округ. С 2022 года он успешно руководил Следственным управлением Республики Алтай.
Несмотря на напряженный рабочий график, Виталий Батищев находит время для увлечений. В одном из интервью он поделился, что любит активный отдых, занимается горными лыжами, а также с удовольствием читает. Среди его любимых книг — классика, например, «Война и мир» Льва Толстого, а также современная историческая публицистика.
Напомним, что ранее пост главы регионального следкома занимал Олег Винников. 7 сентября бывший руководитель следственного комитета был назначен полпредом главы Омской области в северных районах.
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