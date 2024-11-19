В омском спорткомплексе «Юность» появился врио директора

Posted 19 ноября, 06:15
Published 19 ноября, 06:15
Modified 19 ноября, 06:17
Updated 19 ноября, 06:17
В бюджетном учреждении города Омска «Спортивный комплекс „Юность“ имени С. С. Бовкуна» сменилось руководство. Директор Дмитрий Коноваленко, по данным ЕГРЮЛ, занимал свой пост ровно 2 года — с 17 ноября 2022 года по 17 ноября 2024. Теперь спорткомплексом руководит Алексей Негодяев со статусом исполняющего обязанности.
Официальным учредителем «Юности» является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. Стоит отметить, что Коноваленко прежде, чем стать постоянным директором, почти 8 месяцев руководил спорткомплексом в статусе врио.