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Posted 19 ноября, 06:15

Published 19 ноября, 06:15

Modified 19 ноября, 06:17

Updated 19 ноября, 06:17

В омском спорткомплексе «Юность» сменилось руководство

В омском спорткомплексе «Юность» появился врио директора

19 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI.

В омском спорткомплексе «Юность» сменилось руководство

Предыдущий глава исполнял свои обязанности ровно 2 года.

В бюджетном учреждении города Омска «Спортивный комплекс „Юность“ имени С. С. Бовкуна» сменилось руководство. Директор Дмитрий Коноваленко, по данным ЕГРЮЛ, занимал свой пост ровно 2 года — с 17 ноября 2022 года по 17 ноября 2024. Теперь спорткомплексом руководит Алексей Негодяев со статусом исполняющего обязанности.

Официальным учредителем «Юности» является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. Стоит отметить, что Коноваленко прежде, чем стать постоянным директором, почти 8 месяцев руководил спорткомплексом в статусе врио.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Смена руководства#Спорткомплекс "Юность"
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