В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4

Posted 11 октября, 09:35
Published 11 октября, 09:35
Modified 11 октября, 09:37
Updated 11 октября, 09:37
В системе омского УФСИН произошли значительные кадровые изменения. С 9 октября временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4 назначен Роман Козлов.
С 4 июля он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения № 12. Но постоянным руководителем колонии-поселения № 12 был утвержден Сергей Иванов.
До своего назначения в колонию-поселение № 12 Роман Козлов продолжительное время трудился на посту заместителя начальника омского следственного изолятора № 1 (СИЗО-1).
Ранее Город55 сообщил, что Сергей Балдин официально утвержден в должности начальника управления федеральной службы исполнения наказания. 30 августа в записи ЕГРЮЛ были внесены изменения, подтверждающие назначение и статус.