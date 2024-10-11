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Posted 11 октября, 09:35

Published 11 октября, 09:35

Modified 11 октября, 09:37

Updated 11 октября, 09:37

В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4

В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4

11 октября 2024, 09:35
В омском УФСИН произошли кадровые перестановки: Роман Козлов стал временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4.

В системе омского УФСИН произошли значительные кадровые изменения. С 9 октября временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 4 назначен Роман Козлов.

С 4 июля он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника колонии-поселения № 12. Но постоянным руководителем колонии-поселения № 12 был утвержден Сергей Иванов.

До своего назначения в колонию-поселение № 12 Роман Козлов продолжительное время трудился на посту заместителя начальника омского следственного изолятора № 1 (СИЗО-1).

Ранее Город55 сообщил, что Сергей Балдин официально утвержден в должности начальника управления федеральной службы исполнения наказания. 30 августа в записи ЕГРЮЛ были внесены изменения, подтверждающие назначение и статус.

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#Екатерина Тараленко#Омск#УФСИН#Смена руководства#Кадровая ротация
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