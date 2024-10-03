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Posted 3 октября, 07:01

Published 3 октября, 07:01

Modified 3 октября, 07:03

Updated 3 октября, 07:03

В омском «Доне Бульоне» сменилось руководство

Гуринов-младший назначил себя директором «Дона Бульона»

3 октября 2024, 07:01
Фото: 1MI

В омском «Доне Бульоне» сменилось руководство

Фирма специализируется на «деятельности столовых и буфетов».

В обществе с ограниченной ответственностью «Дон Бульон», зарегистрированном в Омске на 1-й Железнодорожной, поменялся руководитель. Директор Алма Аманова продержалась на посту всего 3 с половиной месяца, и теперь ее сменил Игорь Гуринов — владелец 51% уставного капитала.

«Дон Бульон» специализируется на «деятельности столовых и буфетов». Стоит отметить, что и Аманова, и Гуринов уже руководили этой фирмой: первая всего 3 недели (в ноябре 2023 года), второй — 4 с половиной года (2017 — 2022).

Напомним: Игорь Гуринов — сын известного омского бизнесмена и строителя Юрия Гуринова. Он владеет долями еще в нескольких компаниях и занимает пост директора в отцовской фирме «ЗСЖБ №6-Новосибирск». Компаньоном Гуринова по «Дону Бульону» является Максим Хазанов.

Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#Игорь Гуринов#Дон Бульон
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