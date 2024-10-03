Гуринов-младший назначил себя директором «Дона Бульона»

«Дон Бульон» специализируется на «деятельности столовых и буфетов». Стоит отметить, что и Аманова, и Гуринов уже руководили этой фирмой: первая всего 3 недели (в ноябре 2023 года), второй — 4 с половиной года (2017 — 2022).