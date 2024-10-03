Гуринов-младший назначил себя директором «Дона Бульона»

Posted 3 октября, 07:01
Published 3 октября, 07:01
Modified 3 октября, 07:03
Updated 3 октября, 07:03
В обществе с ограниченной ответственностью «Дон Бульон», зарегистрированном в Омске на 1-й Железнодорожной, поменялся руководитель. Директор Алма Аманова продержалась на посту всего 3 с половиной месяца, и теперь ее сменил Игорь Гуринов — владелец 51% уставного капитала.
«Дон Бульон» специализируется на «деятельности столовых и буфетов». Стоит отметить, что и Аманова, и Гуринов уже руководили этой фирмой: первая всего 3 недели (в ноябре 2023 года), второй — 4 с половиной года (2017 — 2022).
Напомним: Игорь Гуринов — сын известного омского бизнесмена и строителя Юрия Гуринова. Он владеет долями еще в нескольких компаниях и занимает пост директора в отцовской фирме «ЗСЖБ №6-Новосибирск». Компаньоном Гуринова по «Дону Бульону» является Максим Хазанов.
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