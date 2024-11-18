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Posted 18 ноября, 10:04

Published 18 ноября, 10:04

Modified 18 ноября, 10:06

Updated 18 ноября, 10:06

Омское «Аминобио» возглавил его новый владелец

Омская строительная компания «Аминобио» перешла к новому владельцу

18 ноября 2024, 10:04
Фото: gorod55.ru.

Омское «Аминобио» возглавил его новый владелец

Теперь компания принадлежит Александру Мензарарю.

В обществе с ограниченной ответственностью «Аминобио», которое зарегистрировано в Омске на улице Орджоникидзе, поменялись и бенефициар, и руководитель. Теперь весь уставный капитал этой компании принадлежит Александру Мензарарю, который стал еще и генеральным директором.

«Аминобио» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, его оборот за 2023 год превысил 1 млрд рублей. Это единственный бизнес-актив, с которым сейчас официально связан Александр Мензарарь. Предыдущий учредитель, Константин Лященко, в прошлом был связан (в качестве директора или бенефициара) с фирмами «Сибвет», «Юнион», «Сервер», «Биограта». Все эти юрлица на данный момент ликвидированы.

Владелец крупной омской компании «Аминобио» оставил пост директора
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