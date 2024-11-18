Омская строительная компания «Аминобио» перешла к новому владельцу

«Аминобио» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, его оборот за 2023 год превысил 1 млрд рублей. Это единственный бизнес-актив, с которым сейчас официально связан Александр Мензарарь. Предыдущий учредитель, Константин Лященко, в прошлом был связан (в качестве директора или бенефициара) с фирмами «Сибвет», «Юнион», «Сервер», «Биограта». Все эти юрлица на данный момент ликвидированы.