В омском «Триумф Плаза» сменилось руководство

Основная специализация компании — «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах». Выручка «Триумф Плаза» за 2023 год превысила 1,1 млрд рублей. При этом расходы на 49 млн рублей больше. Тем не менее Наталья Агафонова благодаря этой компании является одной из богатейших омичек.