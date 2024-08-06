В омском «Триумф Плаза» сменилось руководство

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В обществе с ограниченной ответственностью «Триумф Плаза», прописанном в Омске на улице Березовского (в торговом доме «Триумф»), произошла смена руководства. Пост директора оставила Санды Солтаналина, руководившая компанией 15 лет (с мая 2009 года). Ее преемницей стала Наталья Агафонова — единственный учредитель «Триумф Плаза».
Основная специализация компании — «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах». Выручка «Триумф Плаза» за 2023 год превысила 1,1 млрд рублей. При этом расходы на 49 млн рублей больше. Тем не менее Наталья Агафонова благодаря этой компании является одной из богатейших омичек.