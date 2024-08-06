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Наталья Агафонова назначила себя руководителем в «Триумф Плаза»

В омском «Триумф Плаза» сменилось руководство

6 августа 2024, 05:34
Фото: 1MI

Наталья Агафонова назначила себя руководителем в «Триумф Плаза»

Старый директор Санды Солтаналина занимала пост 15 лет.

В обществе с ограниченной ответственностью «Триумф Плаза», прописанном в Омске на улице Березовского (в торговом доме «Триумф»), произошла смена руководства. Пост директора оставила Санды Солтаналина, руководившая компанией 15 лет (с мая 2009 года). Ее преемницей стала Наталья Агафонова — единственный учредитель «Триумф Плаза».

Основная специализация компании — «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах». Выручка «Триумф Плаза» за 2023 год превысила 1,1 млрд рублей. При этом расходы на 49 млн рублей больше. Тем не менее Наталья Агафонова благодаря этой компании является одной из богатейших омичек.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Смена руководства#Триумф#Наталь я Агафонова
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