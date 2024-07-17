В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ

Комбинат специальных услуг специализируется на похоронном деле. В последние десятилетия он переживает непростые времена из-за конкуренции частников. Михаил Квитков, отчитываясь в апреле перед депутатами Омского городского Совета, рассказал об определенных промежуточных успехах: по его словам, в КСУ удалось возродить производство гробов и крестов. При этом доля учреждения на рынке продолжает снижаться, а объем бюджетных субсидий продолжает расти.