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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

В Омске появился новый руководитель муниципальных кладбищ

В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ

17 июля 2024, 04:27
Фото: 1MI

В Омске появился новый руководитель муниципальных кладбищ

Директором Комбината специальных услуг стала Ольга Котюргина.

В бюджетном учреждении города Омска «Комбинат специальных услуг» сменилось руководство. С 16 июля пост директора занимает Ольга Котюргина, сменившая в этом качестве Михаила Квиткова: последний руководил БУ чуть меньше года.

Стоит отметить, что Котюргина уже дважды получала должность директора КСУ: в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).

Комбинат специальных услуг специализируется на похоронном деле. В последние десятилетия он переживает непростые времена из-за конкуренции частников. Михаил Квитков, отчитываясь в апреле перед депутатами Омского городского Совета, рассказал об определенных промежуточных успехах: по его словам, в КСУ удалось возродить производство гробов и крестов. При этом доля учреждения на рынке продолжает снижаться, а объем бюджетных субсидий продолжает расти.

«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе
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#Николай Эйхвальд#Омск#Смена руководства#КСУ
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