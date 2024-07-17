В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В бюджетном учреждении города Омска «Комбинат специальных услуг» сменилось руководство. С 16 июля пост директора занимает Ольга Котюргина, сменившая в этом качестве Михаила Квиткова: последний руководил БУ чуть меньше года.
Стоит отметить, что Котюргина уже дважды получала должность директора КСУ: в феврале 2021 года (на 17 месяцев) и в июле 2023 года (всего на 6 дней).
Комбинат специальных услуг специализируется на похоронном деле. В последние десятилетия он переживает непростые времена из-за конкуренции частников. Михаил Квитков, отчитываясь в апреле перед депутатами Омского городского Совета, рассказал об определенных промежуточных успехах: по его словам, в КСУ удалось возродить производство гробов и крестов. При этом доля учреждения на рынке продолжает снижаться, а объем бюджетных субсидий продолжает расти.