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Posted 3 октября, 04:32

Published 3 октября, 04:32

Modified 3 октября, 06:48

Updated 3 октября, 06:48

Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одного бизнес-актива

Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одной фирмы

3 октября 2024, 04:32
Фото: 1MI

Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одного бизнес-актива

Сыну покойного спикера Заксобрания теперь принадлежат 70% уставного капитала «Эгиды».

В обществе с ограниченной ответственностью «Эгида», зарегистрированной в Омске на улице Лермонтова, изменилась структура собственности. 70% уставного капитала, принадлежавшие Максиму Иволгину, перешли к Евгению Варнавскому, который стал ещё и директором фирмы. Остальные 30% УК по-прежнему принадлежат Алексею Казанцеву.

Напомним: Евгений Варнавский — известный омский бизнесмен, один из сыновей покойного спикера регионального Законодательного собрания Владимира Варнавского. Ему принадлежат доли в компаниях «Версия» и «Сибкор-2», до 2018 года Варнавский был одним из учредителей «Курочки рядом».

«Эгида» специализируется на «деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания». Изначально ее основным бенефициаром был Денис Кошель, он же руководил компанией с 2002 по 2018 год.

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