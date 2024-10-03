Евгений Варнавский стал владельцем и директором еще одной фирмы

Posted 3 октября, 04:32
Published 3 октября, 04:32
Modified 3 октября, 06:48
Updated 3 октября, 06:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Эгида», зарегистрированной в Омске на улице Лермонтова, изменилась структура собственности. 70% уставного капитала, принадлежавшие Максиму Иволгину, перешли к Евгению Варнавскому, который стал ещё и директором фирмы. Остальные 30% УК по-прежнему принадлежат Алексею Казанцеву.
Напомним: Евгений Варнавский — известный омский бизнесмен, один из сыновей покойного спикера регионального Законодательного собрания Владимира Варнавского. Ему принадлежат доли в компаниях «Версия» и «Сибкор-2», до 2018 года Варнавский был одним из учредителей «Курочки рядом».
«Эгида» специализируется на «деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания». Изначально ее основным бенефициаром был Денис Кошель, он же руководил компанией с 2002 по 2018 год.
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