Вячеслав Васильев назначил главой одной из своих фирм бывшего вице-губернатора

Posted 24 октября, 06:02
Published 24 октября, 06:02
Modified 24 октября, 06:43
Updated 24 октября, 06:43
В одной из компаний, принадлежащих известному омскому предпринимателю Вячеславу Васильеву, сменилось руководство. Обществом с ограниченной ответственностью «Ренг» (полное название — «Робототехнический инжиниринг») теперь руководит в качестве генерального директора Олег Заремба, бывший вице-губернатор Омской области.
Напомним: Заремба, уроженец Волгодонска, какое-то время работавший в центральном аппарате «Справедливой России», приехал в Омск в 2018 году, вслед за очередным губернатором региона Александром Бурковым. В 2018–2021 годах он был вице-мэром, в 2021–2023 годах — вице-губернатором. Последний пост Заремба оставил 3 месяца назад, в июле 2024 года.
Теперь экс-чиновник снова работает в Москве: ООО «Ренг» «прописано» на Балтийской улице, в муниципальном округе «Аэропорт». Компания специализируется на «научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук». На данный момент она убыточна. Расходы за 2023 год превысили доходы на 91 тысячу рублей, стоимость активов фирмы — минус 5,9 млн рублей.