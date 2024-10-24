Вячеслав Васильев назначил главой одной из своих фирм бывшего вице-губернатора

Теперь экс-чиновник снова работает в Москве: ООО «Ренг» «прописано» на Балтийской улице, в муниципальном округе «Аэропорт». Компания специализируется на «научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук». На данный момент она убыточна. Расходы за 2023 год превысили доходы на 91 тысячу рублей, стоимость активов фирмы — минус 5,9 млн рублей.