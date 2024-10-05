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Сильный дождь

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2024
В омском Немецком поселке отменили режим повышенной готовности из-за подтоплений
Такое распоряжение подписал Сергей Шелест, режим повышенной готовности действовал в поселке с 18 июля.
5 октября, 12:26
В Омской области из-за дождей погибло около 200 тысяч га посевов
14 сентября, 08:50
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
6 сентября, 07:48
Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров
Прокурор города Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня затопило придомовые территории и частные дома.
20 июля, 06:56
Сергей Шелест пообщался с жителями Кировского округа, чьи дома пострадали после ливня
Мэр Омска Сергей Шелест побывал в Кировском округе, где после мощного ливня подтопило частный сектор. Градоначальник пообщался с местными жителями и рассказал о планах по восстановлению пострадавших участков.
19 июля, 09:56
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
18 июля, 08:55
7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени
16 июля, 08:32
Держат на контроле. Дорожные службы Омска начали ликвидировать последствия ливня
11 июля, 12:56
Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня
17 июня, 14:48
Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня
6 июня, 13:57
«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков
Бригады УБХБ приступили к откачке воды с городских улиц после дневного дождя, о том, как протекает работа, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
6 июня, 12:43
Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер
6 июня, 08:50
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
22 мая, 13:22
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Из-за последствий ливня омские троллейбусы поедут по сокращенным маршрутам
20 мая, 12:42
Затопленный город. Какие улицы Омска больше всего пострадали от ночного ливня
20 мая, 11:04
2023
Омские дорожники начали спасать город от потопа после двухдневного дождя
Администрация города рассказала, что после ливней в Омске откачали более 400 кубометров воды.
28 августа 2023, 10:17

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