«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков

После дневного дождя на многих участках города образовались «моря», сейчас откачкой жидкости занимаются бригады УДХБ. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что на некоторых улицах ливневки были очищены еще перед дождем, в их число вошли Блюхера, Жуковского, Энтузиастов, Моторная и другие.