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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

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«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков

6 июня 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
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Омские бригады УДХБ начали откачивать воду с затопленных участков города

Бригады УБХБ приступили к откачке воды с городских улиц после дневного дождя, о том, как протекает работа, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.

После дневного дождя на многих участках города образовались «моря», сейчас откачкой жидкости занимаются бригады УДХБ. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что на некоторых улицах ливневки были очищены еще перед дождем, в их число вошли Блюхера, Жуковского, Энтузиастов, Моторная и другие.

«Дал поручение исполняющему обязанности директора УДХБ Антону Александровичу Глебову провести мониторинг состояния таких мест и при необходимости оперативно реагировать на подтопления, особенно это касается проезжей части дорог», — сообщил градоначальник.

Шелест также отметил, что при возникновении проблем из-за погоды, следует обращаться в ЕДДС города по телефону: 78-78-78, или звонить в диспетчерские службы округов.

Фото: Соцсети Сергея Шелеста
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