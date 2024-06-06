«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
После дневного дождя на многих участках города образовались «моря», сейчас откачкой жидкости занимаются бригады УДХБ. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что на некоторых улицах ливневки были очищены еще перед дождем, в их число вошли Блюхера, Жуковского, Энтузиастов, Моторная и другие.
«Дал поручение исполняющему обязанности директора УДХБ Антону Александровичу Глебову провести мониторинг состояния таких мест и при необходимости оперативно реагировать на подтопления, особенно это касается проезжей части дорог», — сообщил градоначальник.
Шелест также отметил, что при возникновении проблем из-за погоды, следует обращаться в ЕДДС города по телефону: 78-78-78, или звонить в диспетчерские службы округов.