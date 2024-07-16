7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени

Напомним, что ситуация с ливневками в городе недавно заинтересовала прокуратуру. Как выяснилось в ходе проверки, большинство ливневых коллекторов в городе сейчас никому не принадлежат и содержатся в плохом состоянии. По этой причине прокуратура через суд потребовала устранить проблему.