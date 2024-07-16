7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска завершил поиски подрядчика, который займется электронной схемой городских ливневок. Разрабатывать проект будет тюменская компания ООО «Сибпрофконсалт», об этом NGS55.RU сообщили в мэрии.
Итоговая сумма контракта составила 7,7 млн рублей, при том, что изначально эта цифра была на треть больше и составляла 10,3 млн. В рамках соглашения подрядчик также должен будет провести инвентаризацию ливневок.
Напомним, что ситуация с ливневками в городе недавно заинтересовала прокуратуру. Как выяснилось в ходе проверки, большинство ливневых коллекторов в городе сейчас никому не принадлежат и содержатся в плохом состоянии. По этой причине прокуратура через суд потребовала устранить проблему.