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Компания из Тюмени займется электронной схемой ливневок в Омске

7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени

16 июля 2024, 08:32
Фото: 1MI

Компания из Тюмени займется электронной схемой ливневок в Омске

На сайте Госзакупок появилась информация о завершении поисков подрядчика для разработки электронной схемы омских ливневок, победителем аукциона стала компания из Тюмени.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска завершил поиски подрядчика, который займется электронной схемой городских ливневок. Разрабатывать проект будет тюменская компания ООО «Сибпрофконсалт», об этом NGS55.RU сообщили в мэрии.

Итоговая сумма контракта составила 7,7 млн рублей, при том, что изначально эта цифра была на треть больше и составляла 10,3 млн. В рамках соглашения подрядчик также должен будет провести инвентаризацию ливневок.

Напомним, что ситуация с ливневками в городе недавно заинтересовала прокуратуру. Как выяснилось в ходе проверки, большинство ливневых коллекторов в городе сейчас никому не принадлежат и содержатся в плохом состоянии. По этой причине прокуратура через суд потребовала устранить проблему.

Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе
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